Merken Teilen

Amazon verteuert Prime in Australien um bis zu 30 Prozent, berichtet Techradar.com. Das Monatsabo steige von 9,99 auf 12,99, das Jahresabo von 79 auf 99 australische Dollar. Amazon begründe den Aufschlag vor allem mit einem größeren Liefernetz, neuen Prime-Video-Inhalten und dem Zugang zu Alexa+. Die Erhöhung gelte ausschließlich für Australien.

Amazon Prime wird in Australien deutlich teurer Amazon erhöht die Preise für Prime in Australien spürbar. Das Monatsabo steigt von 9,99 auf 12,99 australische Dollar, das Jahresabo von 79 auf 99 australische Dollar. Damit verteuert sich die monatliche Mitgliedschaft um 30 Prozent, die jährliche um 25 Prozent, wie Techradar.com berichtet. Für Neukunden gelten die neuen Tarife sofort. Bestehende Mitglieder zahlen den höheren Preis ab dem ersten Verlängerungstermin am oder nach dem 25. November 2026. Amazon begründet den Schritt mit einem erweiterten Leistungsumfang von Prime. Genannt werden ein größeres Liefernetz, neue Inhalte bei Prime Video, Live-Sport, exklusive Angebote bei Shopping-Events sowie der Zugang zu Alexa+. Zugleich bleiben die enthaltenen Leistungen grundsätzlich unverändert: Dazu zählen kostenlose und schnellere Lieferung, Prime Video, Prime Music, Prime Reading, Games über Amazon Luna sowie Aktionen wie Prime Day und Prime Big Deal Days. Die Preiserhöhung gilt laut Amazon ausschließlich für Australien. Mehr Reichweite im Liefernetz Ein zentraler Teil der Argumentation ist die ausgebaute Logistik. Amazon verweist darauf, in den vergangenen sechs Monaten die kostenlose Prime-Übernachtzustellung vor 8 Uhr für Hunderttausende Produkte in vier Städten eingeführt zu haben. Die kostenlose Same-Day-Delivery für Prime-Mitglieder sei inzwischen in neun Regionen Australiens verfügbar. Zudem eröffnete Amazon zuletzt ein drittes Fulfillment-Center im Westen Sydneys, in Horsley Park. Der Standort liegt laut Bericht innerhalb einer zwölfstündigen Fahrdistanz zu 80 Prozent Australiens und soll mehr Kunden eine Lieferung am selben Tag ermöglichen.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Für viele Haushalte dürfte die Änderung dennoch spürbar sein, weil sie ohne neue Kernleistungen kommt. Hinzu kommt, dass Prime-Video-Nutzer in Australien zusätzlich 2 australische Dollar pro Monat zahlen müssen, wenn sie Werbung entfernen möchten. Damit steigt die Belastung für Kunden, die Prime regelmäßig für Streaming und Einkäufe nutzen, über den reinen Mitgliedsbeitrag hinaus. Amazon hält dem entgegen, Prime biete heute so viel Gegenwert wie nie. Preissprung vor Black Friday Die Anpassung erfolgt kurz vor Amazons Black-Friday-Aktion in Australien. Der Sale wird dem Bericht zufolge voraussichtlich einige Tage vor dem eigentlichen Black Friday am 27. November starten und bis zum Cyber Monday am 30. November laufen. Das Event ist zwar nicht exklusiv für Prime-Mitglieder, die besten Preise sollen aber Abonnenten vorbehalten sein. Damit bekommt die Preisänderung zusätzliches Gewicht im Umfeld des Weihnachtsgeschäfts. Seit dem Start von Prime in Australien im Jahr 2018 ist es die zweite größere Preiserhöhung. Anfangs kostete die Mitgliedschaft 6,99 australische Dollar pro Monat oder 59 australische Dollar pro Jahr. Im Mai 2023 erhöhte Amazon bereits auf 9,99 australische Dollar monatlich und 79 australische Dollar jährlich. Nun folgt der nächste Schritt: Für Neukunden gelten ab sofort 12,99 australische Dollar pro Monat oder 99 australische Dollar pro Jahr, für Bestandskunden ab einer Verlängerung am oder nach dem 25. November 2026.

Merken Teilen