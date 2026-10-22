Das Europäische Parlament will kleine Händler entlasten, die Waren in andere EU-Staaten verkaufen. Im Rahmen des Environmental Omnibus hat es sich dafür ausgesprochen, eine Regel wieder abzuschaffen: die Pflicht, für bestimmte Produktbereiche einen Bevollmächtigten im jeweiligen Zielland zu benennen. Betroffen sind Warengruppen mit erweiterter Herstellerverantwortung, darunter Textilien, Batterien, Elektrogeräte, Verpackungen und Einwegkunststoffe. Für kleine Anbieter wäre die geplante Änderung ein spürbarer Schritt, weil die bisherige Vorgabe grenzüberschreitende Verkäufe deutlich erschwert.

Der E-Commerce-Verband bevh begrüßt den Vorstoß, hält ihn aber für unzureichend. Nach Einschätzung des Verbands wirkt die Bevollmächtigtenpflicht für viele kleine Unternehmen de facto wie ein Exportverbot. Das betrifft vor allem Händler, die nur geringe Mengen in einzelne Länder verkaufen und dennoch komplexe Melde- und Vertretungspflichten erfüllen müssen. Der Verband verweist darauf, dass Aufwand und Kosten in keinem angemessenen Verhältnis zu Kleinstmengen stehen. Mehr dazu ordnet der bevh in seiner Stellungnahme ein: meint der E-Commerce-Verband Bevh.

Entlastung bei EPR-Pflichten

Die erweiterte Herstellerverantwortung, kurz EPR, verpflichtet Unternehmen je nach Produktkategorie zu Registrierungen, Meldungen und weiteren Nachweisen. Ziel ist eine geregelte Verantwortung für Produkte und Verpackungen, etwa nach dem Inverkehrbringen. Für große Anbieter sind solche Verfahren Teil etablierter Compliance-Prozesse. Für kleinere Händler im Onlinehandel können sie jedoch zur Markteintrittshürde werden, sobald jeder Zielmarkt eigene Anforderungen stellt.