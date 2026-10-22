Shein-Kunden in den USA kaufen laut Pressemitteilung zu Weihnachten am häufigsten für sich selbst ein. Von 24.863 befragten App-Nutzern zähle die größte Gruppe, 61 Prozent, sich selbst zu den Beschenkten. Gut jeder Fünfte starte schon vor November. Ganz oben auf dem Zettel stehe Kleidung mit 65 Prozent, knapp vor Accessoires mit 62 Prozent; Kosmetik und Wohnartikel kämen auf 53 und 52 Prozent. Der Großteil, mehr als 70 Prozent, plane mindestens so hohe Ausgaben wie im Vorjahr.
Shein-Umfrage: US-Kunden kaufen zu Weihnachten vor allem für sich selbst
Shein sieht im US-Geschäft eine frühe und deutlich auf Selbstbeschenkung ausgerichtete Weihnachtssaison. In einer Pressemitteilung zum Start der Year-End Sale-Angebote verweist der Onlinehändler auf eine Befragung von 24.863 App-Nutzern in den USA. Demnach zählt die größte Gruppe der Befragten sich selbst zu den wichtigsten Empfängern von Weihnachtskäufen: 61 Prozent kaufen für sich.
Die Ergebnisse unterstreichen eine Verschiebung im Kaufverhalten rund um die Feiertage. Holiday Shopping beginnt für viele Shein-Kunden nicht erst mit Black Friday oder Cyber Monday. Gut jeder Fünfte gibt an, bereits vor November mit den Einkäufen starten zu wollen. Damit verlagert sich die Planung in eine längere Saison, in der Inspiration, Preisaktionen und Verfügbarkeit früher eine Rolle spielen.
Kleidung und Accessoires dominieren die Wunschlisten
Bei den Produktkategorien liegen Modeartikel klar vorn. Kleidung steht bei 65 Prozent der Befragten auf dem Einkaufszettel, dicht gefolgt von Accessoires wie Schmuck, Schals oder Sonnenbrillen mit 62 Prozent. Auch Kosmetik und Wohnartikel bleiben relevant: Beauty-Produkte kommen auf 53 Prozent, Home Goods auf 52 Prozent. Für Shein passt dieses Profil zum eigenen Sortiment aus Mode, Lifestyle-Produkten, Kinderbekleidung und saisonalen Artikeln wie passenden Familienpyjamas.
Auffällig ist zudem die robuste Ausgabenbereitschaft. Mehr als 70 Prozent der befragten US-Kunden erwarten, im laufenden Weihnachtsgeschäft mindestens so viel auszugeben wie im Vorjahr. Shein positioniert seine Black-Friday- und Cyber-Monday-Auswahl entsprechend über Preisvorteile, Breite im Sortiment und frühen Zugang zu Angeboten. Das Unternehmen spricht von seiner bislang größten Auswahl für diesen Aktionszeitraum.
Selbstbeschenkung wird zum festen Bestandteil der Saison
Die Befragung zeigt, dass Weihnachtskäufe bei Shein-Kunden nicht allein auf Geschenke für Familie oder Freunde ausgerichtet sind. Selbstbeschenkung ist ein zentraler Bestandteil der Saison und wird vom Unternehmen ausdrücklich in die Kommunikation aufgenommen. Shein verbindet dies mit dem Hinweis auf kostenlose Lieferung bei qualifizierenden Bestellungen sowie den Einkauf über us.shein.com und die App.
Die Methodik bleibt klar abgegrenzt: Die Umfrage wurde vom 6. bis 14. September 2026 über die Shein-App durchgeführt. Befragt wurden US-Kunden ab 18 Jahren; alle Antworten zu Erwartungen, Präferenzen und saisonalem Verhalten waren selbst berichtet. Grundlage der veröffentlichten Ergebnisse sind 24.863 Befragte.