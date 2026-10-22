Shein-Umfrage: US-Kunden kaufen zu Weihnachten vor allem für sich selbst

Shein sieht im US-Geschäft eine frühe und deutlich auf Selbstbeschenkung ausgerichtete Weihnachtssaison. In einer Pressemitteilung zum Start der Year-End Sale-Angebote verweist der Onlinehändler auf eine Befragung von 24.863 App-Nutzern in den USA. Demnach zählt die größte Gruppe der Befragten sich selbst zu den wichtigsten Empfängern von Weihnachtskäufen: 61 Prozent kaufen für sich.

Die Ergebnisse unterstreichen eine Verschiebung im Kaufverhalten rund um die Feiertage. Holiday Shopping beginnt für viele Shein-Kunden nicht erst mit Black Friday oder Cyber Monday. Gut jeder Fünfte gibt an, bereits vor November mit den Einkäufen starten zu wollen. Damit verlagert sich die Planung in eine längere Saison, in der Inspiration, Preisaktionen und Verfügbarkeit früher eine Rolle spielen.

Kleidung und Accessoires dominieren die Wunschlisten

Bei den Produktkategorien liegen Modeartikel klar vorn. Kleidung steht bei 65 Prozent der Befragten auf dem Einkaufszettel, dicht gefolgt von Accessoires wie Schmuck, Schals oder Sonnenbrillen mit 62 Prozent. Auch Kosmetik und Wohnartikel bleiben relevant: Beauty-Produkte kommen auf 53 Prozent, Home Goods auf 52 Prozent. Für Shein passt dieses Profil zum eigenen Sortiment aus Mode, Lifestyle-Produkten, Kinderbekleidung und saisonalen Artikeln wie passenden Familienpyjamas.