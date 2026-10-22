Streaming steht in Deutschland vor einem Wendepunkt: Laut Herbstprognose des Verbands Privater Medien (Vaunet) werden Streamingangebote 2026 erstmals höhere Erlöse erzielen als klassische Medienangebote wie Fernsehen und Radio, berichtet Focus.de. Die Umsätze sollen auf 8,6 Milliarden Euro steigen. Damit käme Streaming auf 52 Prozent des gesamten Audio- und audiovisuellen Medienmarktes. 2019 lag der Anteil noch bei 26 Prozent.

Die Prognose zeigt eine deutliche Verschiebung im deutschen Medienmarkt. Insgesamt erwartet Vaunet für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 1,8 Prozent auf 16,3 Milliarden Euro. Dieses Plus wird den Angaben zufolge ausschließlich von steigenden Einnahmen aus Video- und Audiostreaming getragen. Klassische Angebote geraten dagegen weiter unter Druck.

Werbung wandert ins Streaming

Besonders sichtbar wird der Wandel im Werbegeschäft. Die Werbeumsätze im Fernsehen dürften um sechs Prozent auf rund 3,1 Milliarden Euro sinken. Bei der Radiowerbung rechnet der Verband ebenfalls mit einem Rückgang um sechs Prozent, auf 636 Millionen Euro. Videostreaming legt dagegen deutlich zu: Die Werbeerlöse sollen um 15 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro steigen.