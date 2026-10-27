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Lululemon baut in den USA und Kanada Shopifys Bezahldienst „Shop Pay“ in seine Online-Shops ein, berichtet Retailtechinnovationhub.com. Wer dort Leggings bestellt, solle künftig per einfachem Fingertipp bezahlen können: Shop Pay greife auf gespeicherte Zahlungs- und Versanddaten zurück, das Eintippen von Kartennummer und Adresse entfalle. Auch die Sendungsverfolgung laufe über Shopify.

Lululemon integriert in seinen Online-Shops in den USA und Kanada den Bezahldienst Shop Pay von Shopify. Das berichtet Retailtechinnovationhub.com. Kundinnen und Kunden sollen Einkäufe künftig per One-Tap-Checkout abschließen können. Shop Pay nutzt dafür gespeicherte Zahlungs- und Versanddaten, sodass das erneute Eingeben von Kartennummer, Adresse und Lieferinformationen entfällt. Schnellerer Checkout für Lululemon-Kunden Für Lululemon steht die Erweiterung im Zeichen einer einfacheren und sichereren digitalen Einkaufserfahrung. Nick Engel, SVP Global Digital Experience bei Lululemon, beschreibt Shop Pay als vertraute Lösung, bei der viele Details im Checkout zusammenspielen. Ziel ist ein Kaufabschluss, der für Gäste des Anbieters reibungslos funktioniert und einen zusätzlichen Schritt auf dem Weg zur Bestellung entfernt. Die Integration betrifft die E-Commerce-Angebote in Kanada und den USA. Neben dem schnellen Bezahlen umfasst die Lösung auch den Zugriff auf gespeicherte Zahlungs- und Versanddaten. Die Sendungsverfolgung wird über die Shop-App bereitgestellt. Damit rückt der Checkout stärker in den Mittelpunkt der digitalen Markenbeziehung, weil der Abschluss des Kaufs direkt mit Komfort, Vertrauen und Transparenz verbunden wird.

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Shop Pay als Baustein bestehender Handelsinfrastruktur Shopify positioniert Shop Pay als etabliertes Zahlungsverfahren für große Handelsmarken. Lauren Nemeth, VP Global Enterprise bei Shopify, verweist darauf, dass der Checkout zu den wichtigsten Momenten im Online-Kaufprozess zählt. Nach Angaben des Unternehmens wird Shop Pay bereits von Hunderten Millionen Käufern genutzt. Lululemon kann die Lösung nun auf seiner bestehenden Infrastruktur einsetzen. Für den Sport- und Lifestyle-Händler geht es damit weniger um eine sichtbare Veränderung des Sortiments als um die Optimierung eines sensiblen Prozessschritts. Gerade im E-Commerce entscheidet der Checkout häufig darüber, ob ein Warenkorb abgeschlossen wird. Ein vertrautes Login, vorhandene Lieferdaten und eine schnelle Bestätigung können Reibung reduzieren, ohne den eigentlichen Kaufprozess neu zu gestalten. Retail-Tech-Kontext und Ausblick Der Bericht ordnet die Ankündigung zugleich in den größeren Kontext der Retail-Technologie ein. Bei den 2026 RTIH Innovation Awards soll Payment ein zentraler Schwerpunkt sein. Die Einreichungsphase ist abgeschlossen, die Shortlists und Finalisten stehen laut Veranstalter fest. Die Gewinner werden bei der Preisverleihung in London bekannt gegeben. Die Veranstaltung findet im The HAC in Central London statt und umfasst Empfang, Dinner, Preisverleihung sowie eine Afterparty. Moderiert wird sie von Aurie Styla. Für Lululemon ist die Einführung von Shop Pay ein konkreter Schritt zur Vereinfachung des Online-Checkouts; die nächsten öffentlichen Bezugspunkte sind die Live-Nutzung in den US- und Kanada-Shops sowie die RTIH-Award-Verleihung am 4. November 2026.

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