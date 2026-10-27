Euronics nimmt im Online-Shop ab sofort auch Apple Pay, Google Pay und Wero an, berichtet Caschys Blog. Die beiden Wallets erlauben es, hinterlegte Karten direkt im Browser einzusetzen – auf Smartphone, Tablet oder Rechner. Mit Wero holt die Verbundgruppe zudem die Bezahllösung der European Payments Initiative in den Checkout.
Euronics erweitert den Checkout um drei digitale Bezahlarten
Euronics baut die Zahlungsoptionen in seinem Onlineshop aus. Auf euronics.de stehen Kundinnen und Kunden ab sofort Apple Pay, Google Pay und Wero als zusätzliche Methoden im Checkout zur Verfügung. Darüber berichtet Caschys Blog. Die Erweiterung richtet sich an Nutzer, die ihre hinterlegten Karten direkt im Browser einsetzen möchten, ohne Zahlungsdaten im Kaufprozess erneut eingeben zu müssen.
Mit Apple Pay und Google Pay integriert die Verbundgruppe zwei etablierte Wallet-Lösungen in den Webshop. Sie lassen sich laut den vorliegenden Informationen auf Smartphone, Tablet oder Rechner nutzen. Damit wird der Bezahlvorgang kanalübergreifend einfacher: Wer bereits Karten in den Wallets hinterlegt hat, kann diese im Browser für den Einkauf bei Euronics verwenden. Für den Onlinehandel ist das vor allem relevant, weil ein möglichst reibungsloser Checkout häufig ein zentraler Faktor im digitalen Kaufprozess ist.
Wero bringt europäische Zahlungsinitiative in den Webshop
Neben den beiden internationalen Wallets nimmt Euronics auch Wero in den Checkout auf. Die Lösung gehört zur European Payments Initiative, kurz EPI, und soll schrittweise als europäische Alternative im digitalen Zahlungsverkehr etabliert werden. Mit der Einbindung erweitert Euronics sein Payment-Angebot um ein Verfahren, das im europäischen Kontext positioniert ist und künftig im E-Commerce breiter sichtbar werden soll.
Für den Elektronikhändler bedeutet die Neuerung eine gezielte Modernisierung des Checkouts. Kundinnen und Kunden erhalten mehr Auswahl bei den Zahlungsverfahren, während der Kaufabschluss über bereits gespeicherte Zahlungsdaten beschleunigt werden kann. Gerade im Webshop kann eine solche Ergänzung die Nutzung komfortabler machen, weil der Bezahlvorgang weniger manuelle Eingaben erfordert.
Mehr Komfort beim digitalen Einkauf
Die neuen Optionen ergänzen den bestehenden Checkout auf euronics.de und stehen nach Unternehmensangaben ab sofort direkt im Webshop bereit. Für Käuferinnen und Käufer ändert sich damit vor allem die Auswahl im letzten Schritt des Einkaufs: Neben den bisherigen Methoden können sie nun auch die beiden großen Wallets sowie Wero verwenden.
Der zugrunde liegende Bericht weist zudem darauf hin, dass der Artikel Affiliate-Links enthält. Käufe über solche Links können dem Anbieter eine kleine Provision einbringen, ohne dass für die Nutzer zusätzliche Kosten entstehen. Die redaktionelle Einordnung bleibt davon laut Hinweis unberührt. Die konkrete Neuerung im Shop ist bereits umgesetzt: Apple Pay, Google Pay und Wero sind ab sofort auswählbar.