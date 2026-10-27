Euronics nimmt im Online-Shop ab sofort auch Apple Pay, Google Pay und Wero an, berichtet Caschys Blog. Die beiden Wallets erlauben es, hinterlegte Karten direkt im Browser einzusetzen – auf Smartphone, Tablet oder Rechner. Mit Wero holt die Verbundgruppe zudem die Bezahllösung der European Payments Initiative in den Checkout.

Euronics erweitert den Checkout um drei digitale Bezahlarten

Euronics baut die Zahlungsoptionen in seinem Onlineshop aus. Auf euronics.de stehen Kundinnen und Kunden ab sofort Apple Pay, Google Pay und Wero als zusätzliche Methoden im Checkout zur Verfügung. Darüber berichtet Caschys Blog. Die Erweiterung richtet sich an Nutzer, die ihre hinterlegten Karten direkt im Browser einsetzen möchten, ohne Zahlungsdaten im Kaufprozess erneut eingeben zu müssen.

Mit Apple Pay und Google Pay integriert die Verbundgruppe zwei etablierte Wallet-Lösungen in den Webshop. Sie lassen sich laut den vorliegenden Informationen auf Smartphone, Tablet oder Rechner nutzen. Damit wird der Bezahlvorgang kanalübergreifend einfacher: Wer bereits Karten in den Wallets hinterlegt hat, kann diese im Browser für den Einkauf bei Euronics verwenden. Für den Onlinehandel ist das vor allem relevant, weil ein möglichst reibungsloser Checkout häufig ein zentraler Faktor im digitalen Kaufprozess ist.

Wero bringt europäische Zahlungsinitiative in den Webshop

Neben den beiden internationalen Wallets nimmt Euronics auch Wero in den Checkout auf. Die Lösung gehört zur European Payments Initiative, kurz EPI, und soll schrittweise als europäische Alternative im digitalen Zahlungsverkehr etabliert werden. Mit der Einbindung erweitert Euronics sein Payment-Angebot um ein Verfahren, das im europäischen Kontext positioniert ist und künftig im E-Commerce breiter sichtbar werden soll.