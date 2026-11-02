Die Kaufkraft in Europa steigt 2026 weiter: Nach der Studie „NIQ Kaufkraft Europa 2026“ verfügen die Menschen in den 42 untersuchten Ländern im Durchschnitt über 21.153 Euro pro Kopf. Das entspricht einem nominalen Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem revidierten Vorjahreswert. Insgesamt summiert sich die Kaufkraft der Europäerinnen und Europäer auf rund 14,5 Billionen Euro.

Das verfügbare Nettoeinkommen umfasst laut NielsenIQ Ausgaben für Wohnen, Konsum, Dienstleistungen, Energie, Mobilität, private Altersvorsorge und Freizeit. Wie groß das Budget tatsächlich ausfällt, unterscheidet sich innerhalb Europas jedoch stark. 17 der 42 Länder liegen über dem europäischen Durchschnitt, 25 darunter.

Liechtenstein bleibt vorn, Norwegen macht den größten Sprung

Das europäische Kaufkraftranking wird 2026 erneut von Liechtenstein angeführt. Dort liegt die Pro-Kopf-Kaufkraft bei 78.520 Euro und damit beim 3,7-Fachen des europäischen Durchschnitts. Auf Rang zwei folgt die Schweiz mit 54.730 Euro je Einwohner, was rund dem 2,6-Fachen des Durchschnittswerts entspricht. Island erreicht mit 44.692 Euro Rang drei und überholt damit Luxemburg, das auf Platz vier zurückfällt.