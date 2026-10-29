Europa ist bei Digitaltechnologien heute stärker vom Ausland abhängig als noch 2010. Das berichtet Zeit.de unter Berufung auf eine Studie der Universität Bonn. Der Befund fällt deutlich aus: Während andere große Wirtschaftsräume ihre Abhängigkeit verringert haben, ist der europäische Durchschnittswert sogar leicht gestiegen. Damit zeigt die Untersuchung eine Entwicklung, die Europa im internationalen Vergleich unter Druck setzt.

Europa verliert im Vergleich an Eigenständigkeit

Die Studie bewertet die digitale Abhängigkeit auf einer Skala von null bis eins. Je niedriger der Wert, desto unabhängiger ist ein Land oder Wirtschaftsraum bei zentraler digitaler Technologie. Die USA erreichen laut Bericht einen Wert von 0,38 und gelten damit als am unabhängigsten. China hat seinen Abhängigkeitswert seit 2010 um 10,8 Prozentpunkte gesenkt. Europa bewegt sich dagegen in die andere Richtung: Der Schnitt ist nicht gefallen, sondern leicht gestiegen.

Für Deutschland ergibt sich ein gemischtes Bild. Mit einem Wert von 0,73 liegt die Bundesrepublik im Mittelfeld und damit gleichauf mit Österreich. Dieser Rang verdeckt jedoch, wie stark die Abhängigkeit in einzelnen Bereichen ausfällt. Sobald es um Betriebssysteme, Suchmaschinen und Cloud-Dienste geht, sind beide Länder laut Zusammenfassung praktisch komplett angewiesen auf Anbieter aus dem Ausland.