Europa hängt bei Digitaltechnologien stärker am Ausland als 2010, zitiert Zeit.de eine Studie der Universität Bonn. Während China seinen Abhängigkeitswert um 10,8 Prozentpunkte gedrückt habe und die USA mit 0,38 auf einer Skala von null bis eins am unabhängigsten seien, sei der europäische Schnitt sogar leicht gestiegen. Deutschland lande mit 0,73 im Mittelfeld, gleichauf mit Österreich. Beide seien praktisch komplett auf ausländische Anbieter angewiesen, sobald es um Betriebssysteme, Suchmaschinen und Cloud-Dienste gehe.
Europa ist bei Digitaltechnologien heute stärker vom Ausland abhängig als noch 2010. Das berichtet Zeit.de unter Berufung auf eine Studie der Universität Bonn. Der Befund fällt deutlich aus: Während andere große Wirtschaftsräume ihre Abhängigkeit verringert haben, ist der europäische Durchschnittswert sogar leicht gestiegen. Damit zeigt die Untersuchung eine Entwicklung, die Europa im internationalen Vergleich unter Druck setzt.
Europa verliert im Vergleich an Eigenständigkeit
Die Studie bewertet die digitale Abhängigkeit auf einer Skala von null bis eins. Je niedriger der Wert, desto unabhängiger ist ein Land oder Wirtschaftsraum bei zentraler digitaler Technologie. Die USA erreichen laut Bericht einen Wert von 0,38 und gelten damit als am unabhängigsten. China hat seinen Abhängigkeitswert seit 2010 um 10,8 Prozentpunkte gesenkt. Europa bewegt sich dagegen in die andere Richtung: Der Schnitt ist nicht gefallen, sondern leicht gestiegen.
Für Deutschland ergibt sich ein gemischtes Bild. Mit einem Wert von 0,73 liegt die Bundesrepublik im Mittelfeld und damit gleichauf mit Österreich. Dieser Rang verdeckt jedoch, wie stark die Abhängigkeit in einzelnen Bereichen ausfällt. Sobald es um Betriebssysteme, Suchmaschinen und Cloud-Dienste geht, sind beide Länder laut Zusammenfassung praktisch komplett angewiesen auf Anbieter aus dem Ausland.
Deutschland im Mittelfeld, aber mit klarer Schwäche
Der deutsche Wert von 0,73 zeigt, dass die digitale Eigenständigkeit begrenzt bleibt. Besonders relevant ist dabei die Konzentration auf wenige grundlegende Bereiche. Betriebssysteme, Suchmaschinen und Cloud-Dienste gehören zu den digitalen Infrastrukturen, die viele Anwendungen und Dienste überhaupt erst nutzbar machen. Wenn dort ausländische Anbieter dominieren, prägt diese Abhängigkeit auch die Spielräume bei digitalen Angeboten.
Im internationalen Vergleich wird der Abstand sichtbar: Die USA stehen mit 0,38 deutlich unabhängiger da, China hat seine Abhängigkeit seit 2010 messbar reduziert. Europa dagegen hat seinen Wert nicht verbessert. Die Studie zeichnet damit kein Bild einer Annäherung, sondern eines wachsenden Gefälles zwischen den großen digitalen Wirtschaftsräumen.
Für die weitere Debatte bleibt der zentrale Prüfpunkt, ob Europa den Trend umkehren kann. Aktuell steht Deutschland bei 0,73 auf der Skala und liegt damit gleichauf mit Österreich.