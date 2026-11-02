Merken Teilen

Die US-Plattform für gebrauchte Luxusmode The RealReal hat im dritten Quartal Rekordzahlen erzielt und hebt ihre Jahresprognose an, berichtet Pymnts.com. Der Umsatz sei um 19 Prozent auf 206,1 Mio. Dollar gestiegen, das Handelsvolumen um 23 Prozent auf 642 Mio. Dollar. Für das Gesamtjahr peile das Unternehmen bis zu 810 Mio. Dollar Umsatz an. Den Schwung erkläre Chefin Rati Levesque mit verändertem Kaufverhalten: Fast jeder zweite Luxuskunde prüfe vor dem Neukauf, was das Stück später auf dem Zweitmarkt bringe.

The RealReal hebt Prognose nach Rekordquartal an Die US-Plattform für gebrauchte Luxusmode The RealReal hat im dritten Quartal neue Höchstwerte bei Handelsvolumen, Umsatz und Bestellungen erreicht, wie Pymnts.com berichtet. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 206,1 Mio. Dollar. Das Handelsvolumen legte um 23 Prozent auf 642 Mio. Dollar zu. Zugleich erhöhte das Unternehmen seine Jahresprognose und erwartet nun 806 bis 810 Mio. Dollar Umsatz. CEO und Präsidentin Rati Levesque führt die Entwicklung auf ein verändertes Kaufverhalten im Luxussegment zurück. Kundinnen und Kunden nutzten die Plattform demnach zunehmend, um Produkte zu entdecken, Wiederverkaufswerte einzuschätzen und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Fast jeder zweite Luxuskunde prüft laut Levesque inzwischen vor einem Neukauf, welchen Wert ein Artikel später auf dem Zweitmarkt erzielen könnte. Auch operative Kennzahlen zeigen Rückenwind. Die Bestellungen stiegen um 15 Prozent und erreichten damit das stärkste Orderwachstum seit 2022. Der durchschnittliche Bestellwert erhöhte sich um 8 Prozent auf 629 Dollar. Das bereinigte EBITDA lag bei 17 Mio. Dollar, entsprechend 8,3 Prozent des Umsatzes. Der freie Cashflow belief sich auf 11,3 Mio. Dollar.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Neue Käufer, treue Bestandskunden und mehr Technologie The RealReal investiert weiter in Marketing, Kundengewinnung und die Verbesserung des Kauf- und Verkaufserlebnisses. Die Zahl neuer Käufer wuchs im dritten Quartal um mehr als 20 Prozent. Käufer, die seit mindestens fünf Jahren auf der Plattform aktiv sind, standen zugleich für 47 Prozent des Handelsvolumens. Besonders dynamisch entwickelt sich Gen Z: In dieser Gruppe ist die Zahl der Käufer seit 2023 um mehr als 60 Prozent gestiegen. Eine größere Rolle spielt zudem KI. Das hauseigene System Athena soll bis Jahresende nahezu die Hälfte aller Artikel verarbeiten. Damit will The RealReal Abläufe effizienter machen und die Nutzererfahrung verbessern, während das Unternehmen zugleich sein Angebot an Luxuswaren ausbaut. Das Management beschreibt die Kundschaft als widerstandsfähig und erwartet, dass das Weihnachtsgeschäft und Geschenkekäufe im vierten Quartal höhere durchschnittliche Warenkörbe stützen. CFO Ajay Gopal verweist auf das Marktplatzmodell, das dem Unternehmen Flexibilität bei wechselnden Präferenzen nach Kategorien und Preispunkten verschaffe. Für das Gesamtjahr rechnet The RealReal nun mit einem Handelsvolumen von 2,585 bis 2,6 Mrd. Dollar. Das bereinigte EBITDA soll 71,1 bis 72,6 Mio. Dollar erreichen. Mittelfristig bleibt das Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von 15 bis 20 Prozent bestehen.

Merken Teilen