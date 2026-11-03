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Bis 2030 sollen 80 Prozent der Großunternehmen und 55 Prozent des Mittelstands KI einsetzen, steht laut Golem.de im Abschlussbericht der KI-Taskforce der Bundesregierung. Die Zahl der KI-Startups solle sich verdreifachen, mehr als ein Zehntel der Wirtschaftsleistung auf KI beruhen. Auch in 90 Prozent der Bundesbehörden solle mindestens eine KI-Anwendung Kernaufgaben bearbeiten. In den nächsten 12 bis 18 Monaten falle laut Taskforce die Entscheidung, ob man den Abstand zu den USA und China verkürzen könne.

Die Bundesregierung will Deutschland bis 2030 deutlich stärker auf KI ausrichten. Laut einem Bericht von Golem.de sieht der Abschlussbericht der KI-Taskforce ehrgeizige Ziele vor: Bis 2030 sollen 80 Prozent der Großunternehmen und 55 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen KI einsetzen. Zugleich soll sich die Zahl der KI-Startups verdreifachen. Mehr als ein Zehntel der Wirtschaftsleistung soll künftig KI-basiert erwirtschaftet werden. Deutschland will im KI-Wettbewerb aufholen Der Bericht beschreibt ein enges Zeitfenster. Nach Einschätzung der Taskforce werden die kommenden zwölf bis achtzehn Monate darüber entscheiden, ob Deutschland den Abstand zu den führenden KI-Standorten USA und China verkürzen kann. Trotz einer starken Ausgangsposition in der Forschung drohe der Rückstand sonst weiter zu wachsen. Die Bundesregierung setzt deshalb auf Tempo, klare Zielmarken und eine engere Verzahnung von Talent, Kapital, Forschung, Rechenkapazität und unternehmerischer Initiative. Ein zentrales Ziel ist die breitere Nutzung von KI in Wirtschaft und Verwaltung. Neben Großunternehmen und Mittelstand sollen auch Bundesbehörden stärker einbezogen werden. Bis 2030 sollen 90 Prozent der Bundesbehörden mindestens eine KI-Anwendung zur Bearbeitung von Kernaufgaben nutzen. Damit wird KI im Bericht nicht als Randthema behandelt, sondern als Infrastruktur für Wachstum, Sicherheit, Verwaltung und gesellschaftlichen Fortschritt.

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Startups, Behörden und internationale Kooperation Die Taskforce fordert außerdem, die Gründungsdynamik im KI-Sektor spürbar zu erhöhen. Die Zahl der KI-Startups soll sich bis 2030 verdreifachen. Damit verbindet die Bundesregierung die Erwartung, Forschungsergebnisse schneller in marktfähige Anwendungen zu überführen. Auch Alternativen zu großen KI-Modellen sollen gestärkt werden. Dafür ist eine engere Zusammenarbeit mit Partnern wie Frankreich und Kanada vorgesehen. Der Abschlussbericht wurde von der KI-Taskforce unter Leitung des Bundesdigitalministeriums erarbeitet. Eingesetzt wurde sie im Sommer 2026 vom Nationalen Sicherheitsrat der Bundesregierung. Ihr Leitbild knüpft an den Koalitionsvertrag von Union und SPD an, in dem Deutschland bereits als „KI-Nation“ beschrieben wurde. Die geplante Strategie soll Innovationen schneller, verantwortungsvoll und wirksam in Wachstum, Wohlstand, Sicherheit sowie demokratische Resilienz überführen. Der nächste Prüfpunkt ist damit klar umrissen: In den kommenden 12 bis 18 Monaten soll sich zeigen, ob die angekündigten Maßnahmen reichen, um den Abstand zu den USA und China zu verringern.

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