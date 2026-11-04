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DoorDash verkauft in Teilen von mehr als 20 US-Städten Menüboxen für 12 Dollar, berichtet Businessinsider.com. Lokale Restaurants füllten sie mit Protein, Gemüse und Beilage, die Liefergebühr entfalle, die Servicegebühr schrumpe. Die Inflation bei Lebensmitteln drücke aufs Budget, doch viele Amerikaner bestellten weiter Essen nach Hause und sparten lieber anderswo. Der Lieferdienst wolle mit den Boxen Alltagsbestellungen verstetigen und Restaurants neue Kunden zuführen. Das alte Sparmenü-Prinzip: Der Preis lockt, die Zusatzbestellung zahlt.

DoorDash steigt in den Preiskampf um günstige Restaurantmahlzeiten ein. Der Lieferdienst bietet in ausgewählten Gebieten von mehr als 20 US-Städten Menüboxen für 12 Dollar an, wie Businessinsider.com berichtet. Genannt werden unter anderem Atlanta, Chicago und Philadelphia. Die Boxen werden von lokalen Restaurants befüllt und sollen jeweils ein Protein, Gemüse sowie eine kohlenhydratreiche Beilage enthalten. Der Preis ist Teil des Angebotskerns: Für die 12-Dollar-Boxen fällt laut DoorDash keine Liefergebühr an, zudem sollen die Servicegebühren reduziert werden. Damit adressiert das Unternehmen Kundinnen und Kunden, die trotz gestiegener Lebensmittelpreise weiterhin Essen nach Hause bestellen. Viele Verbraucher halten an der Bequemlichkeit von Lieferdiensten fest, sparen aber an anderer Stelle. Günstige Boxen als Frequenzbringer Für DoorDash geht es bei den Menüboxen um mehr als ein günstiges Mittag- oder Abendessen. Das Unternehmen beschreibt das Angebot als Instrument, um regelmäßige Alltagsbestellungen zu fördern und Restaurants neue Gäste zuzuführen. Damit folgt DoorDash einem bekannten Prinzip im Marketing: Ein attraktiver Einstiegspreis senkt die Hemmschwelle, während Zusatzbestellungen oder spätere Wiederkäufe den wirtschaftlichen Effekt liefern sollen.

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Für lokale Restaurants kann das Modell zusätzliche Sichtbarkeit auf der Plattform bringen. Die standardisierte Struktur der Boxen erleichtert zugleich die Kommunikation des Angebots: Kundinnen und Kunden wissen vorab, dass sie eine vollständige Mahlzeit mit Protein, Gemüse und Beilage erhalten. Der reduzierte Gebührenrahmen verstärkt den Eindruck eines klar kalkulierbaren Deals. Reaktion auf preisbewusste Verbraucher Das Angebot reiht sich in eine breitere Entwicklung im US-Restaurantmarkt ein. Ketten wie McDonald’s oder Chili’s haben ihre Sparmenüs in den vergangenen Jahren überarbeitet, weil die Inflation bei Lebensmitteln viele Haushalte belastet. DoorDash überträgt dieses Value-Prinzip nun stärker auf die Lieferung nach Hause und verbindet Budgetangebot und Bequemlichkeit. Damit reagiert der Lieferdienst auf ein widersprüchliches Konsumverhalten: Essen per App bleibt gefragt, obwohl Liefergebühren, Trinkgeld und Servicekosten die Rechnung erhöhen können. Die 12-Dollar-Boxen setzen genau an diesem Punkt an. Sie reduzieren sichtbare Nebenkosten und geben Restaurants zugleich eine Möglichkeit, neue Bestellungen über einen niedrigen Einstiegspreis anzustoßen. Für DoorDash ist das Modell ein Versuch, Alltagsbestellungen planbarer zu machen und den Preisdruck im Liefergeschäft produktiv zu nutzen. Offen bleibt, wie stark Kundinnen und Kunden zusätzliche Artikel bestellen oder später erneut bei den teilnehmenden Restaurants ordern. Der aktuelle Rollout umfasst ausgewählte Gebiete in mehr als 20 Städten, darunter Atlanta, Chicago und Philadelphia.

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