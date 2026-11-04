Die Flaschenpost verdoppelt laut Pressemitteilung ihr Lebensmittelsortiment auf 8.000 Artikel. Der Online-Supermarkt beziehe dafür künftig Ware von Kaufland, darunter Eigenmarken wie K-Classic. Am stärksten wachse das Frischeangebot: Die Auswahl an Obst, Gemüse und Fleisch habe sich mehr als verdoppelt. Einzelne Kategorien wie Obst und Gemüse verbillige das Unternehmen um über 20 Prozent. Der 2016 als Getränkelieferdienst gestartete Händler erreiche inzwischen über 40 Prozent der deutschen Haushalte.

Die flaschenpost baut ihr Profil als Online-Supermarkt deutlich aus. Laut Pressemitteilung verdoppelt der Anbieter sein Lebensmittelsortiment von 4.000 auf 8.000 Artikel und macht das erweiterte Angebot ab sofort deutschlandweit verfügbar. Für die Sortimentsoffensive bezieht flaschenpost künftig Ware von Kaufland; dadurch kommen auch Eigenmarken wie K-Classic in den Shop. Der Schritt stärkt die Positionierung des 2016 gestarteten Lieferdienstes im Onlinehandel mit Lebensmitteln und soll den digitalen Wocheneinkauf breiter abdecken.

Mehr Auswahl im Preiseinstieg und in der Frische

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen Frische, Markenartikel und günstigere Einstiegspreise. Besonders stark wächst das Angebot bei Obst, Gemüse und Fleisch: Diese Produktgruppen wurden nach Unternehmensangaben mehr als verdoppelt. Ergänzt wird das Sortiment weiterhin durch Produkte regionaler Erzeuger. Zugleich senkt flaschenpost die Preise in einzelnen Kategorien spürbar; Obst und Gemüse sollen um mehr als 20 Prozent günstiger werden. Mit den Kaufland-Eigenmarken baut der Anbieter außerdem den Preiseinstiegsbereich aus und adressiert damit Kundinnen und Kunden, die ihren Wocheneinkauf stärker über digitale Kanäle bündeln wollen.

Am operativen Versprechen hält flaschenpost fest. Der komplette Einkauf, einschließlich schwerer Getränkekisten, soll weiter in 120 Minuten oder in einem gewählten Zeitfenster bis zur Haustür geliefert werden. Auch die kostenlose Leergutmitnahme bleibt Bestandteil des Modells. Damit verbindet das Unternehmen ein größeres Vollsortiment mit der bestehenden Logistik, die aus rund 30 Lagerstandorten heraus betrieben wird.

Neuer Shop für den digitalen Wocheneinkauf

Parallel zur Sortimentserweiterung überarbeitet flaschenpost App und Webseite. Das neue Design soll nutzerfreundlicher sein, die Kategorien klarer strukturieren und den Online-Wocheneinkauf einfacher machen. Für Co-CEO Christopher Huesmann ist die Kombination aus größerer Auswahl, niedrigeren Preisen und schneller Lieferung ein zentraler Baustein der Wachstumsstrategie. Nach der nationalen Ausweitung des Liefergebiets im vergangenen Jahr folgt nun der Ausbau von Sortiment und Warenbeschaffung.

Die flaschenpost hatte 2016 als Getränkelieferdienst begonnen und ihr Angebot schrittweise zum Online-Supermarkt erweitert. Die langfristige Zusammenarbeit mit Kaufland markiert nun den nächsten Schritt der Expansion im deutschen E-Grocery-Markt. Im vergangenen Jahr vergrößerte das Unternehmen sein Liefergebiet um mehr als acht Millionen Haushalte. Heute liefert flaschenpost jährlich rund zehn Millionen Bestellungen aus und erreicht mehr als 40 Prozent aller Haushalte in Deutschland.