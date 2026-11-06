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Google will seine Wallet vom digitalen Kartenetui zum Einkaufsbegleiter ausbauen, berichtet Paymentsdive.com. Payments-Chef Stavan Parikh zufolge solle sie künftig Belege speichern, Online-Bestellungen verfolgen, Rückerstattungen abwickeln und Händlerrabatte genau dann ausspielen, wenn sie passen. Zudem solle die Wallet KI-Agenten das Bezahlen ermöglichen – mit eng begrenzten Zugangsdaten ohne Zugriff auf private Informationen. Die Infrastruktur stehe, am Produkt feile Google noch.

Google verfolgt mit seiner Wallet deutlich größere Ziele als die reine Ablage von Zahlungskarten und Ausweisen. Wie Paymentsdive.com berichtet, soll die Anwendung zu einem digitalen Einkaufsbegleiter werden, der Belege speichert, Online-Bestellungen verfolgt, Rückerstattungen unterstützt und Händlerangebote im passenden Moment ausspielt. Stavan Parikh, Vice President und General Manager Payments bei Google, sieht darin den nächsten Schritt zu einem nahtloseren Einkaufserlebnis über Online- und stationäre Kanäle hinweg. Der Anspruch geht über klassisches Payment hinaus. Parikh beschreibt die Wallet als zentrale Oberfläche für kommerzielle Abläufe, die heute noch häufig zwischen E-Mail, Händlerkonto, Browser und physischem Portemonnaie verteilt sind. Erst wenn mehr dieser Funktionen gebündelt sind, könne die physische Geldbörse im Alltag stärker entbehrlich werden. Google hat dafür in den vergangenen Monaten bereits an mehreren Stellen nachgeschärft, darunter bei der engeren Verknüpfung von Chrome-Autofill und Wallet sowie bei mehr Raum für Markenbilder und visuelle Darstellungen. Rabatte, Belege und Bestellungen in einer Oberfläche Ein zentraler Hebel ist aus Googles Sicht der direkte Nutzen beim Einkaufen. Die Wallet soll Angebote von Händlern und weitere Aktionen so ausspielen, dass sie zur jeweiligen Situation passen. Parikh verweist darauf, dass Sparen für Verbraucher eine hohe Priorität habe. Deshalb arbeitet Google nach eigenen Angaben mit Händlern, dem Shopping-Team und weiteren internen Bereichen daran, relevante Angebote zum richtigen Zeitpunkt sichtbar zu machen. Für Händler entsteht damit eine zusätzliche Fläche für Marketing, die näher am Bezahl- und Kaufprozess liegt als klassische Werbeplätze.

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Auch die Nachkaufphase rückt in den Fokus. Wenn Belege, Lieferstatus und mögliche Rückerstattungen in derselben Wallet erscheinen, könnte Google Teile des Serviceprozesses stärker bündeln. Gerade weil laut Parikh der Großteil des Handels weiterhin offline stattfindet, sieht Google hier eine Lücke: Der stationäre Einkauf sei bisher nur begrenzt durch digitale Wallets oder vergleichbare Technologien erweitert worden. Die geplanten Funktionen sollen diese Trennung zwischen Ladenkasse, Online-Checkout und Kundenkonto verringern. Wallet als Schnittstelle für agentischen Handel Eine zweite Stoßrichtung betrifft den Einsatz von KI-Agenten im Handel. Unternehmen wie OpenAI, Google, Mastercard, Visa und Stripe arbeiten an technischen Grundlagen, mit denen digitale Agenten im Auftrag von Menschen einkaufen können. Google sieht Wallets dabei als wichtige Zahlungs- und Vertrauensschnittstelle. Lisa Yokoyama, Director of Product Management für Google Pay, beschrieb die Wallet auf einer Money20/20-Diskussion am 20. Oktober als interaktive Oberfläche, in der Transaktionen im Kontext des jeweiligen Checkouts stattfinden können. Für Google steht dabei die Kontrolle über Zugangsdaten im Mittelpunkt. Menschen sollen einem Drittanbieter-Agenten eine eng begrenzte Berechtigung geben können, ohne private Informationen offenzulegen, die für den Kauf nicht erforderlich sind. Parikh verweist in diesem Zusammenhang auf die Verbindung von Gemini und Google Pay. Ziel sei es, Agenten beschränkte Credentials bereitzustellen und zugleich das Vertrauen der Nutzer zu erhalten. Die technische Grundlage sieht Google nach Parikhs Aussagen bereits als vorhanden. Offen bleibt vor allem die konkrete Produkterfahrung: Welche Funktionen zuerst sichtbar werden, wie zuverlässig Angebote, Belege und Rückerstattungen zusammengeführt werden und wie Nutzer die Freigabe für Agenten kontrollieren. Genau daran arbeitet Google laut Parikh derzeit; die Infrastruktur steht, das Produkt wird weiter ausgearbeitet.

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