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Teure Speicherchips trüben das Weihnachtsgeschäft mit Elektronik, berichtet Heise.de. Laut NIQ habe ein Desktop-PC im September 41 Prozent mehr gekostet als ein Jahr zuvor, eine Grafikkarte fast das Doppelte. Dahinter stecke ein klassischer Schweinezyklus: Nach dem Preisverfall der Post-Corona-Jahre habe die Branche ihre Produktion gedrosselt, nun sauge der KI-Boom die Kapazitäten auf. Gartner erwarte Entspannung frühestens in zwei Jahren.

Teure Speicherchips belasten das Weihnachtsgeschäft mit Elektronik spürbar. Wie Heise.de unter Berufung auf Markt- und Brancheneinschätzungen berichtet, müssen Verbraucher bei vielen Produkten tiefer in die Tasche greifen. Betroffen sind unter anderem Desktop-PCs, Laptops, Tablets, Smartphones, SSDs, Speicherkarten und Grafikkarten. Der Preisdruck kommt aus der Halbleiter- und Speicherbranche: Knappere Komponenten verteuern Geräte, deren Hersteller die höheren Kosten zunehmend an den Handel und die Endkunden weitergeben. Preissteigerungen treffen viele Warengruppen Nach Angaben des Marktforschers NIQ sind nahezu alle IT-Produkte betroffen, die Speicherchips enthalten. Besonders deutlich zeigt sich der Anstieg bei Grafikkarten: Ihre Durchschnittspreise lagen im September fast doppelt so hoch wie im Vorjahresmonat. Desktop-PCs kosteten laut NIQ 41 Prozent mehr. Auch Laptops und Tablets verzeichneten zweistellige Zuwächse, bei Smartphones ist ebenfalls ein signifikanter Preisanstieg zu beobachten. MediaMarktSaturn verweist auf eine anhaltende Knappheit bei Halbleitern und Speicherkomponenten. Produkte wie PCs, Smartphones und SSDs würden dadurch teurer. Die Hersteller gäben die gestiegenen Kosten zunehmend weiter; weitere Preisanpassungen seien nicht auszuschließen, wenn die Margen stabil gehalten werden sollen. Für Verbraucher verschlechtert sich damit ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft die Ausgangslage bei vielen klassischen Elektronikgeschenken.

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Schweinezyklus in der Chipbranche Hinter dem aktuellen Preisschub steht ein bekanntes Marktphänomen: der sogenannte Schweinezyklus. Nach dem starken Nachfrageboom während der Corona-Jahre geriet der Speichermarkt in eine tiefe Krise. Die Lager waren voll, die Preise für DRAM- und NAND-Speicher fielen massiv. Große Hersteller wie Samsung, SK Hynix und Micron drosselten daraufhin ihre Wafer-Produktion, legten Linien still und stoppten Investitionsprogramme, um Verluste und weiteren Preisverfall zu begrenzen. Nun schlägt der Zyklus in die Gegenrichtung aus. Während das Angebot künstlich verknappt wurde, zieht die Nachfrage durch den Ausbau von Rechenzentren für KI stark an. Technologiekonzerne kaufen Speicherkomponenten in großen Mengen, vor allem für Server und Spezialbausteine wie High Bandwidth Memory. Dadurch fehlen Kapazitäten für klassische Geräte wie PCs, Laptops und Smartphones. Die hochkomplexe Halbleiterfertigung lässt sich zudem nicht kurzfristig hochfahren: Neue Fertigungslinien, zertifizierte Reinräume und stabile Produktionsprozesse benötigen Monate bis Jahre. Entspannung bleibt vorerst unwahrscheinlich Die Lage wird zusätzlich dadurch verschärft, dass große Chiphersteller Teile ihrer Kapazitäten langfristig vergeben haben. SK Hynix hat dem Bericht zufolge bereits die Hälfte seiner Produktion bis 2028 verkauft. Gartner erwartet eine Entspannung frühestens in zwei Jahren, andere Analysen rechnen mit einer anhaltenden Speicherkrise bis 2030. Für den Handel bleibt damit ein zentraler Prüfpunkt, wie schnell sich Chip- und Speicherproduktion stabilisieren und wie stark weitere Kostensteigerungen an die Kunden weitergereicht werden.

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