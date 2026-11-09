Die Händler der Eurozone haben im September real 0,7 Prozent weniger verkauft als im August, meldet Eurostat. Im Vormonat habe es noch ein Plus von 0,4 Prozent gegeben. Am deutlichsten schrumpfe das Non-Food-Geschäft mit minus 1,2 Prozent. Deutschland bilde das Schlusslicht: minus 2,0 Prozent zum Vormonat, minus 2,4 Prozent zum Vorjahr.
Der europäische Einzelhandel hat im September 2026 spürbar an Dynamik verloren. Nach ersten Schätzungen von Eurostat sank das saisonbereinigte Absatzvolumen in der Eurozone gegenüber August um real 0,7 Prozent weniger. In der EU lag das Minus bei 0,6 Prozent. Damit dreht sich die Entwicklung nach dem Vormonat deutlich: Im August hatten sowohl Eurozone als auch EU noch ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet.
Non-Food-Geschäft belastet den Monat
Der Rückgang konzentriert sich vor allem auf das Geschäft mit Waren außerhalb von Lebensmitteln und Kraftstoffen. In der Eurozone schrumpfte der Handel mit Non-Food-Produkten im Monatsvergleich um minus 1,2 Prozent, in der EU um 1,0 Prozent. Lebensmittel, Getränke und Tabak gaben ebenfalls nach, allerdings moderater: minus 0,3 Prozent in der Eurozone und minus 0,4 Prozent in der EU. Ein gegenläufiges Bild zeigte der Kraftstoffhandel in spezialisierten Geschäften. Er legte in der Eurozone um 1,0 Prozent zu, in der EU allerdings nur um 0,1 Prozent.
Unter den Mitgliedstaaten mit verfügbaren Daten fällt Deutschland im September besonders schwach aus. Das deutsche Einzelhandelsvolumen sank gegenüber August um minus 2,0 Prozent und markiert damit den stärksten monatlichen Rückgang im Ländervergleich. Dahinter folgen Rumänien mit minus 1,3 Prozent und Portugal mit minus 0,9 Prozent. Die kräftigsten Zuwächse meldeten Luxemburg mit plus 5,3 Prozent, die Slowakei mit plus 2,2 Prozent und Malta mit plus 1,5 Prozent.
Jahresvergleich bleibt leicht positiv
Im Vergleich zum September 2025 zeigt die kalenderbereinigte Statistik ein gemischtes Bild. In der Eurozone lag der Einzelhandelsindex um 0,4 Prozent über dem Vorjahresmonat, in der EU um 0,9 Prozent. Damit bleibt der Jahresvergleich leicht im Plus, obwohl die Monatsdaten im September klar nach unten zeigen.
Nach Warengruppen betrachtet wuchsen in der Eurozone Lebensmittel, Getränke und Tabak um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Non-Food-Produkte legten um 0,7 Prozent zu. Der Kraftstoffhandel ging dagegen um 3,0 Prozent zurück. In der EU stiegen Lebensmittel, Getränke und Tabak um 1,0 Prozent, Non-Food-Produkte um 1,2 Prozent. Kraftstoffe lagen dort 2,3 Prozent unter dem Vorjahreswert.
Auch im Jahresvergleich steht Deutschland am unteren Ende der vorliegenden Länderdaten. Das Einzelhandelsvolumen lag hier 2,4 Prozent unter dem Niveau von September 2025. Rumänien folgte mit minus 2,3 Prozent, Spanien mit minus 1,5 Prozent. Die höchsten jährlichen Zuwächse meldeten Zypern mit plus 7,6 Prozent, Schweden mit plus 6,9 Prozent und Bulgarien mit plus 5,7 Prozent.
Signal für ein schwächeres Herbstquartal
Die September-Zahlen deuten auf eine Abkühlung des Konsums zum Start in den Herbst. Besonders auffällig ist die Schwäche im Non-Food-Bereich, der für viele Handelssegmente zentral ist. Gleichzeitig bleibt der Vorjahresvergleich in Eurozone und EU positiv, wodurch die Entwicklung nicht einheitlich ausfällt. Für Deutschland ist der Befund klarer: Das Land liegt sowohl im Monatsvergleich als auch im Jahresvergleich am Ende der gemeldeten Werte, zuletzt bei minus 2,4 Prozent gegenüber September 2025.