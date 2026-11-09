Der europäische Einzelhandel hat im September 2026 spürbar an Dynamik verloren. Nach ersten Schätzungen von Eurostat sank das saisonbereinigte Absatzvolumen in der Eurozone gegenüber August um real 0,7 Prozent weniger. In der EU lag das Minus bei 0,6 Prozent. Damit dreht sich die Entwicklung nach dem Vormonat deutlich: Im August hatten sowohl Eurozone als auch EU noch ein Plus von 0,4 Prozent verzeichnet.

Non-Food-Geschäft belastet den Monat

Der Rückgang konzentriert sich vor allem auf das Geschäft mit Waren außerhalb von Lebensmitteln und Kraftstoffen. In der Eurozone schrumpfte der Handel mit Non-Food-Produkten im Monatsvergleich um minus 1,2 Prozent, in der EU um 1,0 Prozent. Lebensmittel, Getränke und Tabak gaben ebenfalls nach, allerdings moderater: minus 0,3 Prozent in der Eurozone und minus 0,4 Prozent in der EU. Ein gegenläufiges Bild zeigte der Kraftstoffhandel in spezialisierten Geschäften. Er legte in der Eurozone um 1,0 Prozent zu, in der EU allerdings nur um 0,1 Prozent.

Unter den Mitgliedstaaten mit verfügbaren Daten fällt Deutschland im September besonders schwach aus. Das deutsche Einzelhandelsvolumen sank gegenüber August um minus 2,0 Prozent und markiert damit den stärksten monatlichen Rückgang im Ländervergleich. Dahinter folgen Rumänien mit minus 1,3 Prozent und Portugal mit minus 0,9 Prozent. Die kräftigsten Zuwächse meldeten Luxemburg mit plus 5,3 Prozent, die Slowakei mit plus 2,2 Prozent und Malta mit plus 1,5 Prozent.