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Tiktok hat überraschend eine eigenständige Shop-App gestartet, vorerst nur in Singapur, Malaysia, Thailand und auf den Philippinen, berichtet Techcrunch.com. Sie biete Shopping per Livestream und Kurzvideo, personalisierte Empfehlungen, Sendungsverfolgung und Kundenservice. Mit Gratisversand und exklusiven Rabatten locke Tiktok Käufer aus der Haupt-App herüber. Der Kreis schließe sich: Amazon habe einst mit dem Kurzvideo-Feed „Inspire“ Tiktok die Kundschaft abjagen wollen. Nun drehe Tiktok den Spieß um und trete direkter gegen Amazon und Temu an.

Tiktok hat überraschend eine eigenständige Shop-App gestartet und rückt damit im digitalen Handel näher an große Marktplätze heran. Nach einem Bericht von TechCrunch ist die Anwendung zunächst in Singapur, Malaysia, Thailand und auf den Philippinen verfügbar. Sie erscheint für iOS und Android und bündelt zentrale Funktionen, die bislang eng mit der Haupt-App verbunden waren. Shopping-App mit Fokus auf Video und Livestream Die neue App setzt auf die Formate, mit denen Tiktok seine Reichweite aufgebaut hat: Nutzerinnen und Nutzer können Produkte über Kurzvideos und Livestreams entdecken und direkt kaufen. Ergänzt wird das Angebot durch personalisierte Empfehlungen, In-App-Checkout, Sendungsverfolgung und Kundenservice. Laut App-Beschreibung wirbt Tiktok außerdem mit Gratisversand, sicheren Zahlungen und exklusiven Vorteilen für Erstbestellungen. Damit schafft Tiktok Shop einen eigenen Zielort für Social Commerce, statt den Handel ausschließlich in der bestehenden Social-Media-Umgebung zu halten. App-exklusive Deals sollen Käufer dazu bewegen, Einkäufe direkt in der Shop-App abzuschließen. Für Tiktok ist das ein weiterer Schritt, um Kaufimpulse aus Unterhaltung, Empfehlung und Transaktion enger zu verbinden.

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Direkter Angriff auf etablierte Shopping-Apps Der Start macht Tiktok unabhängiger von der Hauptplattform und verschärft den Wettbewerb mit bestehenden Online-Marktplätzen. Besonders deutlich ist die Stoßrichtung gegenüber Amazon und Temu: Beide stehen für eigenständige Shopping-Apps, regelmäßige Bestellungen und preisgetriebene Kaufanreize. Tiktok versucht nun, diese Logik mit seiner Stärke bei Videos, Creators und Produktempfehlungen zu verbinden. Bemerkenswert ist auch die Umkehr der Wettbewerbsdynamik. Amazon hatte mit dem Kurzvideo-Feed Inspire zuvor versucht, die Mechanik von Tiktok für eigene Verkaufsimpulse zu nutzen. Nun bringt Tiktok eine eigene Commerce-App an den Start und will Käufer stärker im eigenen Ökosystem halten. Der Schritt zeigt, wie sehr sich Social Media und Handel gegenseitig annähern. Ausbau über Social Media hinaus Die Shop-App passt zu Tiktoks breiterer Entwicklung. Das Unternehmen hat sein Angebot über Unterhaltung und soziale Netzwerke hinaus erweitert, unter anderem mit Spielen, Restaurantführern, Sportbereichen, Hotelbuchungen und Microdramas. Auch Zahlungen werden laut Bericht geprüft, was die kommerzielle Infrastruktur weiter stärken könnte. Offen bleibt, wie weit Tiktok den Rollout ausdehnen will. Das Unternehmen äußerte sich gegenüber TechCrunch nicht zu den weiteren Plänen. Unklar ist insbesondere, ob die App in die USA kommt. Dort würde Tiktok neben Amazon und Temu auch mit Walmart und Target konkurrieren, deren Kundschaft bereits stark an Shopping per App gewöhnt ist. Vorerst bleibt der Start auf vier Märkte in Südostasien beschränkt.

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