Coupang weist die Strafe zurück und kündigt rechtliche Schritte an. Das Unternehmen bezeichnet die Sanktion als überzogen und verweist darauf, sie liege mehr als 600-mal höher als die Geldbuße in einem vergleichbaren Fall aus dem Jahr 2020. Zudem habe die FTC bei der Berechnung Umsätze berücksichtigt, die nach Coupangs Darstellung keinen Bezug zum beanstandeten Verhalten hätten. Dadurch sieht der Konzern sein Recht auf Verteidigung beeinträchtigt.

Wachsende Spannungen mit Seoul

Der Fall verschärft ein bereits angespanntes Verhältnis zwischen Coupang und südkoreanischen Behörden. Im Juni war das Unternehmen wegen einer Datenschutzpanne aus dem Jahr 2025 mit 624 Milliarden Won belegt worden. Betroffen waren nach Regierungsangaben mehr als 33 Millionen Kunden. Coupang bestreitet auch in diesem Verfahren zentrale Feststellungen und kritisiert den Umgang der Behörden mit dem Fall.

Die Auseinandersetzung hat inzwischen eine politische Dimension in den USA erreicht. Republikanische US-Abgeordnete werfen Seoul vor, ein amerikanisches Unternehmen zu benachteiligen. Südkoreanische Stellen weisen diesen Vorwurf zurück. Coupang unterhält zugleich eine ausgebaute Lobby- und politische Infrastruktur in Washington. Nach Angaben aus Unterlagen der US-Wahlkommission spendete das Political Action Committee COUPAC von Anfang 2025 bis September 2026 rund 379.000 Dollar an Kongresskandidaten und politische Komitees.

Aktuelle Unterlagen deuten darauf hin, dass Coupang seine Kontakte zu Demokraten ausgebaut hat, während weiterhin Republikaner unterstützt wurden. Der nächste Prüfpunkt ist nun das angekündigte Verfahren gegen die FTC-Entscheidung; im Raum stehen 300,9 Milliarden Won gegen Coupang und 331,1 Milliarden Won gegen Woowa Brothers.