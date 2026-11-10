Südkoreas Kartellbehörde verhängt gegen Coupang ein Bußgeld von 220 Mio. Dollar, berichtet Channelnewsasia.com. Der Konzern habe Restaurants in seinem Lieferdienst verpflichtet, Menüpreise, Mindestbestellwert, Rabatte und Liefergebühren an günstigere Konditionen konkurrierender Apps anzupassen. Wer nicht einwillige, riskiere den Verlust eines Sonderstatus, der Rabatte und Gratislieferung für zahlende Coupang-Mitglieder erst ermögliche. Der Anteil der Restaurants, die die Vorgaben erfüllen, sei von 13 auf fast 94 Prozent gestiegen. Coupang hält die Strafe für überzogen und will klagen.
Die südkoreanische Kartellbehörde FTC verhängt gegen Coupang eine Strafe von umgerechnet 220,59 Millionen Dollar. Der Vorwurf: Der US-notierte E-Commerce-Konzern habe seine starke Stellung im Markt für Essenslieferungen genutzt, um Restaurants zu bestimmten Konditionen auf seiner Plattform zu drängen. Wie Channelnewsasia.com berichtet, geht es um sechs Bedingungen, darunter Menüpreise, Mindestbestellwerte, Rabatte und Liefergebühren.
Nach Darstellung der FTC mussten teilnehmende Restaurants ihre Konditionen an günstigere Angebote konkurrierender Liefer-Apps anpassen. Betriebe, die dem nicht folgten, riskierten den Verlust eines Sonderstatus. Dieser Status erlaubte es ihnen, Coupang-Kunden mit bezahlter Mitgliedschaft Rabatte und kostenlose Lieferung anzubieten. Die Behörde sieht darin eine Beschränkung des Wettbewerbs im App-basierten Liefermarkt. Der Anteil der Restaurants, die die Vorgaben erfüllten, stieg laut FTC von rund 13 Prozent im Juli 2023 auf fast 94 Prozent im Oktober 2025.
Auch Baemin-Betreiber betroffen
Die Entscheidung richtet sich nicht allein gegen Coupang. Auch Woowa Brothers, Betreiber der konkurrierenden Liefer-App Baemin, erhielt wegen ähnlicher Praktiken eine Geldbuße von 331,1 Milliarden Won. Das Unternehmen erklärte, es habe der FTC dargelegt, dass das eigene Verhalten nicht rechtswidrig gewesen sei. Man bedauere, dass die Argumente nicht vollständig berücksichtigt worden seien, und werde die Entscheidung nun sorgfältig prüfen.
Coupang weist die Strafe zurück und kündigt rechtliche Schritte an. Das Unternehmen bezeichnet die Sanktion als überzogen und verweist darauf, sie liege mehr als 600-mal höher als die Geldbuße in einem vergleichbaren Fall aus dem Jahr 2020. Zudem habe die FTC bei der Berechnung Umsätze berücksichtigt, die nach Coupangs Darstellung keinen Bezug zum beanstandeten Verhalten hätten. Dadurch sieht der Konzern sein Recht auf Verteidigung beeinträchtigt.
Wachsende Spannungen mit Seoul
Der Fall verschärft ein bereits angespanntes Verhältnis zwischen Coupang und südkoreanischen Behörden. Im Juni war das Unternehmen wegen einer Datenschutzpanne aus dem Jahr 2025 mit 624 Milliarden Won belegt worden. Betroffen waren nach Regierungsangaben mehr als 33 Millionen Kunden. Coupang bestreitet auch in diesem Verfahren zentrale Feststellungen und kritisiert den Umgang der Behörden mit dem Fall.
Die Auseinandersetzung hat inzwischen eine politische Dimension in den USA erreicht. Republikanische US-Abgeordnete werfen Seoul vor, ein amerikanisches Unternehmen zu benachteiligen. Südkoreanische Stellen weisen diesen Vorwurf zurück. Coupang unterhält zugleich eine ausgebaute Lobby- und politische Infrastruktur in Washington. Nach Angaben aus Unterlagen der US-Wahlkommission spendete das Political Action Committee COUPAC von Anfang 2025 bis September 2026 rund 379.000 Dollar an Kongresskandidaten und politische Komitees.
Aktuelle Unterlagen deuten darauf hin, dass Coupang seine Kontakte zu Demokraten ausgebaut hat, während weiterhin Republikaner unterstützt wurden. Der nächste Prüfpunkt ist nun das angekündigte Verfahren gegen die FTC-Entscheidung; im Raum stehen 300,9 Milliarden Won gegen Coupang und 331,1 Milliarden Won gegen Woowa Brothers.