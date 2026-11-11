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Amazons KI-Assistentin Alexa+ läuft in Deutschland jetzt auch im Browser, berichtet Heise.de. Über Alexa.com könnten vorerst nur Teilnehmer des kostenlosen Early-Access-Programms mit ihr chatten, zehn Monate nach den US-Kunden. Später sei der Dienst Teil des Prime-Abos. Alexa+ pflege Kalender, reserviere Restaurants, bediene Lampen, werte hochgeladene Dokumente aus und plane Mahlzeiten für die Woche. In den USA wanderten dann die passenden Zutaten direkt in den Amazon-Fresh-Warenkorb.

Alexa+ erreicht den Browser in Deutschland Amazon erweitert den Zugriff auf seine neue Assistentin Alexa+: In Deutschland lässt sich der Dienst jetzt auch über Alexa.com im Webbrowser nutzen, wie Heise.de berichtet. Der Zugang gilt zunächst für Teilnehmer des deutschen Early-Access-Programms. Bislang war Alexa+ hierzulande nur über Echo- und Fire-TV-Geräte sowie über die Alexa-App verfügbar. Die Browser-Version folgt damit rund zehn Monate nach dem Start für Early-Access-Kunden in den USA. Die Weboberfläche ist als Chatbot angelegt: Nutzer formulieren ihre Anfragen in einem Chatfenster, Alexa+ antwortet und soll zugleich Aufgaben ausführen. Dazu gehören das Pflegen von To-do-Listen, Familienkalendern und Präferenzen, außerdem das Reservieren von Restaurants. Amazon positioniert Alexa+ damit stärker als alltagsnahen digitalen Assistenten, der über die reine Sprachsteuerung hinaus auch am Desktop nutzbar wird. Smart Home, Dokumente und persönliche Planung Ein zentraler Bestandteil der Browser-Version ist die Smart-Home-Steuerung im selben Fenster. Nutzer können Lampen schalten, Temperaturen regeln und Bilder von Sicherheitskameras abrufen. Laut Amazon übernimmt Alexa.com zudem bestehende Chats, Präferenzen und Personalisierungen von anderen Geräten. Unter „Letzte Chats“ erscheinen auch Unterhaltungen, die auf einem Echo-Gerät oder in der App begonnen wurden, und lassen sich im Browser fortsetzen.

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Neu im Webzugang ist auch der Umgang mit hochgeladenen Inhalten. Nutzer können Dokumente, E-Mails und Bilder bereitstellen; Alexa+ soll daraus wichtige Details ziehen, Termine in den Kalender eintragen und Informationen später auf Abruf bereithalten. Beim Deutschlandstart im Mai hatte Amazon angegeben, hochgeladene Dateien samt extrahierter Inhalte bis auf Widerruf zu speichern. Für Nutzer bleibt damit relevant, welche Unterlagen sie dem Dienst anvertrauen. Darüber hinaus kann Alexa+ Essenspläne für eine Woche erstellen. Dabei sollen Vorlieben wie eiweißreiche Ernährung oder der Verzicht auf Zucker berücksichtigt werden. In den USA geht die Funktion weiter: Dort legt Alexa+ passende Zutaten direkt in den Warenkorb von Amazon Fresh oder Whole Foods. In der deutschen Mitteilung wird diese Einkaufsfunktion für den Online-Lebensmittelhandel nicht erwähnt. Kosten und Zugang nach der Testphase Während der Early-Access-Phase ist Alexa+ kostenlos. Danach soll der Dienst im Prime-Abo enthalten sein. Dieses kostet in Deutschland 9 Euro monatlich oder 90 Euro jährlich. Nutzer ohne Prime-Abo zahlen nach den genannten Angaben 23 Euro pro Monat. Die Teilnahme am Early Access setzt kompatible Echo- oder Fire-TV-Geräte voraus; die Anmeldung erfolgt über amazon.de/neuealexa. Mit dem Browserstart wird Alexa+ in Deutschland breiter verfügbar und rückt näher an klassische KI-Chatbots heran, bleibt aber eng mit Amazons Geräte- und Dienstewelt verbunden. Offen bleibt, wann Amazon weitere Funktionen wie das automatische Befüllen von Warenkörben auch in Deutschland anbietet; aktuell ist bestätigt, dass Alexa.com für deutsche Early-Access-Teilnehmer verfügbar ist und die spätere Nutzung über Prime oder für 23 Euro monatlich vorgesehen ist.

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