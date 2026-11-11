Mehr als die Hälfte der Amerikaner möchte an den Feiertagen lieber verreisen oder Live-Events besuchen, doch nur 15 Prozent sind bereit, Geld für Erlebnisse auszugeben, zitiert Fastcompany.com eine Umfrage von Visa. Reisen sei für viele unerschwinglich geworden, doch jeder Vierte plane Sachgeschenke zu Weihnachten. Nur die Gruppe ab 200.000 Dollar Jahreseinkommen buche mehr Flüge. Ein Drittel der Amerikaner mit einem Einkommen unter 100.000 Dollar wolle zu günstigeren Marken und Läden wechseln. Visa erwarte zwar 4,5 Prozent mehr Weihnachtsumsatz, das stärkste Plus seit 2021, doch inflationsbereinigt blieben davon nur magere 1,1 Prozent.
US-Verbraucher priorisieren Geschenke trotz Reiselust
Viele Amerikaner würden die Feiertage am liebsten unterwegs verbringen oder Live-Events besuchen. Nach dem Holiday Spending Outlook von Visa, über den Fastcompany.com berichtet, bleibt dieser Wunsch für die meisten jedoch finanziell schwer erreichbar. Mehr als die Hälfte der Befragten nennt Reisen und Erlebnisse als bevorzugte Option für die Feiertage. Tatsächlich wollen aber nur 15 Prozent Geld für solche Erlebnisse ausgeben.
Der Schwerpunkt der Ausgaben verschiebt sich damit in Richtung klassischer Geschenke. Laut Visa planen 27 Prozent der Befragten den Kauf physischer Präsente zu Weihnachten. Ein Grund dafür sind die hohen Reisekosten, die durch steigende Treibstoffpreise und den Krieg im Iran zusätzlich belastet werden. Geld, das nicht in Flüge, Hotels oder Veranstaltungen fließt, könnte nach Einschätzung der Visa-Ökonomen stattdessen im Handel landen.
Einkommen bestimmt die Spielräume
Die Daten zeigen eine klare soziale Spreizung im Konsumverhalten. Haushalte mit einem Jahreseinkommen ab 200.000 Dollar bilden die Ausnahme: Sie steigerten im September sowohl Buchungen als auch Ausgaben für Weihnachtsflüge. Die Flugbuchungen legten in dieser Gruppe um 29 Prozent zu, die Ausgaben sogar um 38 Prozent.
Bei Haushalten mit weniger als 100.000 Dollar Jahreseinkommen ist die Lage anders. Rund ein Drittel dieser Verbraucher plant, bei Geschenken auf günstigere Marken oder budgetfreundliche Läden umzusteigen. Damit reagieren sie direkt auf höhere Preise und die gestiegenen Lebenshaltungskosten. Für Händler kann das bedeuten, dass Nachfrage zwar vorhanden bleibt, sich aber stärker auf preisbewusste Sortimente konzentriert.
Nominales Wachstum, reale Zurückhaltung
Für das US-Weihnachtsgeschäft erwartet das Team Visa Business and Economic Insights im November und Dezember ein Umsatzplus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das wäre das stärkste nominale Wachstum seit 2021. Der Befund ist für den Handel dennoch ambivalent, weil ein Teil des Zuwachses auf Inflation zurückgeht.
Preisbereinigt fällt die Prognose deutlich schwächer aus. Ohne Berücksichtigung von Preissteigerungen sollen die Verkäufe nur um 1,1 Prozent steigen, nach 1,3 Prozent im Vorjahr. Die kommende Saison dürfte damit von stabiler Geschenk-Nachfrage, geringerer Reisebereitschaft und deutlichen Unterschieden zwischen Einkommensgruppen geprägt sein — konkret erwartet Visa real nur 1,1 Prozent Wachstum.