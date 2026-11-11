US-Verbraucher priorisieren Geschenke trotz Reiselust

Viele Amerikaner würden die Feiertage am liebsten unterwegs verbringen oder Live-Events besuchen. Nach dem Holiday Spending Outlook von Visa, über den Fastcompany.com berichtet, bleibt dieser Wunsch für die meisten jedoch finanziell schwer erreichbar. Mehr als die Hälfte der Befragten nennt Reisen und Erlebnisse als bevorzugte Option für die Feiertage. Tatsächlich wollen aber nur 15 Prozent Geld für solche Erlebnisse ausgeben.

Der Schwerpunkt der Ausgaben verschiebt sich damit in Richtung klassischer Geschenke. Laut Visa planen 27 Prozent der Befragten den Kauf physischer Präsente zu Weihnachten. Ein Grund dafür sind die hohen Reisekosten, die durch steigende Treibstoffpreise und den Krieg im Iran zusätzlich belastet werden. Geld, das nicht in Flüge, Hotels oder Veranstaltungen fließt, könnte nach Einschätzung der Visa-Ökonomen stattdessen im Handel landen.

Einkommen bestimmt die Spielräume

Die Daten zeigen eine klare soziale Spreizung im Konsumverhalten. Haushalte mit einem Jahreseinkommen ab 200.000 Dollar bilden die Ausnahme: Sie steigerten im September sowohl Buchungen als auch Ausgaben für Weihnachtsflüge. Die Flugbuchungen legten in dieser Gruppe um 29 Prozent zu, die Ausgaben sogar um 38 Prozent.