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Alibaba.com stellt kleinen und mittleren Unternehmen in Europa einen KI-Einkäufer zur Verfügung, berichtet Channelx.world. Der Agent der KI-Plattform Accio übernehme im Automatikmodus Produktrecherche, Lieferantenprüfung und Gewinnkalkulation. Er gehöre zu einem Starterpaket mit weiteren Einkaufs- und Designwerkzeugen. Parallel wachse das Angebot aus Europa: Das Sortiment europäischer Händler auf Alibaba.com umfasse inzwischen 1,28 Mio. Produkte, 78 Prozent mehr als im Vorjahr.

Alibaba.com erweitert sein Angebot für kleine und mittlere Unternehmen in Europa um ein kostenloses Startup-Paket. Kernstück ist der Accio Sourcing Expert im Automatikmodus, ein KI-gestützter Einkaufsagent für den B2B-Handel. Er übernimmt laut Channelx.world Aufgaben, die im Einkauf viel Zeit binden: Produktrecherche, Lieferantenprüfung und Gewinnkalkulation. Ergänzt wird der Zugang durch weitere Einkaufs- und Designwerkzeuge. Automatisierung für den Mittelstand Accio ist als agentischer Arbeitsbereich für kleine Unternehmen und Solo-Gründer konzipiert. Anders als klassische Chatbots soll die Plattform nicht fortlaufend durch einzelne Prompts gesteuert werden. Die Agenten agieren eher als digitale Operations-Einheit entlang des Geschäftszyklus. Dazu zählen Marktanalyse, Produktdesign, Sourcing, Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung. Für europäische Unternehmen setzt Alibaba.com damit auf eine niedrigere Einstiegsschwelle in operative Automatisierung. Das Paket bündelt kostengünstige Werkzeuge, die Beschaffung strukturieren und die Planung verbessern sollen. Gerade für kleinere Betriebe kann der Nutzen in der Verbindung aus Recherche, Lieferantenauswahl und Margenprüfung liegen, weil diese Schritte häufig mit begrenzten Ressourcen erledigt werden.

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Europäische Anbieter wachsen auf der Plattform Der Start fällt in eine Phase, in der europäische Unternehmen ihr Angebot auf Alibaba.com deutlich ausbauen. Nach Angaben der Plattform listen europäische Verkäufer inzwischen 1,28 Millionen Produkte. Das entspricht einem Zuwachs von 78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Alibaba.com wertet diese Entwicklung als Hinweis darauf, dass kleinere Firmen digitale Plattformen stärker nutzen, um neue Handelschancen zu erschließen. Auch die Kostenfrage steht im Mittelpunkt. Alibaba.com verweist auf eine Benchmark-Auswertung mit 107 Aufgaben, in der Accio mit allgemeinen Agenten wie OpenAI Codex und Anthropic Claude Code verglichen wurde. Demnach erreiche Accio eine vergleichbare Qualität bei der Aufgabenerledigung zu rund 50 Prozent der Kosten. Damit positioniert das Unternehmen die Lösung als Einstieg in Automatisierung, die auch für kleinere Budgets tragfähig sein soll. Vom Interesse zur praktischen Nutzung Die Einführung wurde zum Auftakt des zweitägigen CoCreate Europe Summit im Londoner Excel vorgestellt. Die Veranstaltung am 19. und 20. November soll zeigen, wie Gründer autonome Sourcing- und E-Commerce-Prozesse praktisch einsetzen können. Dazu gehört auch eine Keynote des 16-jährigen Unternehmers Harrison Nott, Gewinner des KI-gestützten CoCreate Pitch des Vorjahres. Die Ausgangslage bleibt laut einer Untersuchung von Alibaba.com und Small Business Britain uneinheitlich. Nur fünf Prozent der britischen KMU nutzen agentische KI regelmäßig. Zugleich wollen 68 Prozent lernen, wie sie solche Werkzeuge im eigenen Unternehmen anwenden können. Für Alibaba.com ist das Startup-Paket daher ein Versuch, Interesse in konkrete Anwendung zu überführen. Der nächste Prüfpunkt ist, ob sich die kostenlose Nutzung von Accio in messbaren Beschaffungsvorteilen niederschlägt; der Rollout startet im Umfeld des CoCreate Europe Summit am 19. und 20. November.

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