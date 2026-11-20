Merken Teilen

DPD und GLS legen ihr Deutschlandgeschäft zusammen, berichtet Paketda.de. Am Gemeinschaftsunternehmen halte GLS 80 Prozent, die DPD-Mutter Geopost 20 Prozent. Laut den Chefs spiegelt das die Bilanzen: GLS Deutschland habe zuletzt 77 Mio. Euro verdient, DPD 104 Mio. Euro verloren. Das DPD-Logo verschwinde von den Transportern. Gemeinsam genutzte Sortierzentren und Zustellung sollen die Wege zwischen den Stopps um 20 bis 30 Prozent verkürzen. Mit rund 20 Prozent Marktanteil rücke das Duo näher an DHL heran. Kartellamt und EU-Kommission müssen noch zustimmen.

DPD und GLS wollen ihr Deutschlandgeschäft in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen bündeln. Wie Paketda.de berichtet, soll GLS daran 80 Prozent halten, die DPD-Mutter Geopost 20 Prozent. Die Verteilung folgt den unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangslagen: GLS Deutschland erzielte im Geschäftsjahr 2024/25 einen Nettogewinn von 77 Millionen Euro, während DPD Deutschland 2024 einen Verlust von 104 Millionen Euro verbuchte. Gemeinsames Netz, einheitlicher Auftritt Der Zusammenschluss betrifft ausschließlich das Deutschlandgeschäft. In anderen Ländern sollen GLS und DPD mit getrennten Marken und eigenen Logistiknetzwerken weiterarbeiten. In Deutschland wird dagegen die Marke DPD auf den Lieferfahrzeugen verschwinden. Künftig sollen die Transporter ausschließlich mit GLS-Logo unterwegs sein. Auch Verwaltung, Sortierzentren, Zustellung und Paketautomaten sollen gemeinsam genutzt werden. Ziel ist eine bessere Auslastung der vorhandenen Infrastruktur. GLS-Chef Karl Pfaff rechnet damit, dass die Distanzen zwischen den Stopps um 20 bis 30 Prozent sinken können. Eine höhere Stoppdichte würde vor allem die Kosten auf der letzten Meile reduzieren. Die IT-Systeme beider Unternehmen sollen zunächst parallel laufen und anschließend schrittweise verbunden werden.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Näher an DHL, aber noch unter Vorbehalt Durch den Zusammenschluss entsteht laut Handelsblatt ein Paketdienst mit einem Jahresumsatz von rund 4,1 Milliarden Euro. Der Marktanteil in Deutschland läge bei etwa 20 Prozent. Damit rücken DPD und GLS näher an DHL heran, das weiterhin einen ungefähr doppelt so hohen Marktanteil hält. Für den deutschen Paketmarkt wäre die Bündelung ein spürbarer Einschnitt. Zwei bislang getrennte Anbieter würden ihre operative Basis zusammenlegen und damit Größe, Auslastung und Zustellstruktur neu ordnen. Besonders relevant ist das für den Wettbewerb auf der letzten Meile, wo Dichte, Routenplanung und Sortierkapazitäten stark über Profitabilität entscheiden. Der geplante Zusammenschluss steht allerdings noch unter regulatorischem Vorbehalt. Neben dem Bundeskartellamt muss auch die EU-Kommission zustimmen. Die Prüfung dürfte mehrere Monate dauern. Einen genauen Starttermin für das Gemeinschaftsunternehmen gibt es daher noch nicht; die vollständige Integration soll etwa drei Jahre benötigen.

Merken Teilen