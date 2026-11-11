Uber erreicht Mehrheit an Delivery Hero

Uber hat sich nach Ablauf der regulären Annahmefrist eine deutliche Mehrheit am Berliner Lieferdienstkonzern Delivery Hero gesichert. Nach Unternehmensangaben hält der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst nun 66,56 Prozent der Anteile. Damit rückt die geplante Übernahme einen wesentlichen Schritt näher, auch wenn der Zusammenschluss noch nicht vollzogen ist. Über den Stand des Angebots berichtet Tagesspiegel.de unter Berufung auf dpa.

Für Aktionäre von Delivery Hero gibt es nach dem Ende der regulären Frist noch eine weitere Möglichkeit zum Verkauf. Von Mittwoch an bis zum 24. November können Nachzügler ihre Aktien an Uber abgeben. Der gebotene Preis liegt bei 41,50 Euro je Aktie. Die reguläre Annahmefrist war bereits am 5. November ausgelaufen. Mit dem erreichten Anteil kontrolliert Uber zwar knapp zwei Drittel des Unternehmens, die Transaktion bleibt jedoch an mehrere Bedingungen geknüpft.

Regulatorische Prüfung bleibt offen

Der Deal steht weiterhin unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Damit liegt ein zentraler Teil des Prozesses nun bei Kartellbehörden und anderen zuständigen Stellen. Fragen des Kartellrechts werden für den weiteren Zeitplan besonders relevant, weil Uber und Delivery Hero beide im globalen Markt für Essenslieferungen aktiv sind. Uber rechnet nach aktuellem Stand mit dem endgültigen Vollzug der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2027.