Uber hält nach Ablauf der Annahmefrist 66,56 Prozent an Delivery Hero, berichtet Tagesspiegel.de. Nachzügler könnten ihre Aktien noch bis 24. November für 41,50 Euro abgeben. Kartellbehörden und weitere Regulierer müssten allerdings noch zustimmen, den Vollzug erwarte Uber in der zweiten Jahreshälfte 2027. Die Berliner hätten seit Jahren Verluste verbucht, aber zählten dank Asien, Südeuropa, arabischer Halbinsel und Afrika zu den größten Essenslieferdiensten der Welt. In Deutschland ist Delivery Hero operativ nicht mehr aktiv, das Geschäft ging vor Jahren an Just Eat Takeaway.
Uber erreicht Mehrheit an Delivery Hero
Uber hat sich nach Ablauf der regulären Annahmefrist eine deutliche Mehrheit am Berliner Lieferdienstkonzern Delivery Hero gesichert. Nach Unternehmensangaben hält der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst nun 66,56 Prozent der Anteile. Damit rückt die geplante Übernahme einen wesentlichen Schritt näher, auch wenn der Zusammenschluss noch nicht vollzogen ist. Über den Stand des Angebots berichtet Tagesspiegel.de unter Berufung auf dpa.
Für Aktionäre von Delivery Hero gibt es nach dem Ende der regulären Frist noch eine weitere Möglichkeit zum Verkauf. Von Mittwoch an bis zum 24. November können Nachzügler ihre Aktien an Uber abgeben. Der gebotene Preis liegt bei 41,50 Euro je Aktie. Die reguläre Annahmefrist war bereits am 5. November ausgelaufen. Mit dem erreichten Anteil kontrolliert Uber zwar knapp zwei Drittel des Unternehmens, die Transaktion bleibt jedoch an mehrere Bedingungen geknüpft.
Regulatorische Prüfung bleibt offen
Der Deal steht weiterhin unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher und weiterer regulatorischer Genehmigungen. Damit liegt ein zentraler Teil des Prozesses nun bei Kartellbehörden und anderen zuständigen Stellen. Fragen des Kartellrechts werden für den weiteren Zeitplan besonders relevant, weil Uber und Delivery Hero beide im globalen Markt für Essenslieferungen aktiv sind. Uber rechnet nach aktuellem Stand mit dem endgültigen Vollzug der Transaktion in der zweiten Jahreshälfte 2027.
Für Delivery Hero markiert die geplante Übernahme eine neue Phase nach Jahren mit Verlusten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin, ist operativ in Deutschland aber nicht mehr aktiv. Das hiesige Geschäft wurde bereits vor einigen Jahren an Just Eat Takeaway verkauft. International bleibt Delivery Hero jedoch ein großer Akteur: Mit Marken wie Foodora und einer starken Präsenz in Asien, Südeuropa, auf der arabischen Halbinsel und in Afrika zählt der Konzern weiterhin zu den größten Essenslieferdiensten der Welt.
Strategische Bedeutung für Uber
Für Uber würde die Übernahme den Zugang zu wichtigen internationalen Liefermärkten erweitern. Delivery Hero bringt ein weit verzweigtes Geschäft in Regionen ein, in denen Essenslieferdienste stark um Marktanteile konkurrieren. Zugleich zeigt der Fall, wie stark sich der globale Liefermarkt konsolidiert: Große Plattformen bündeln Reichweite, Marken und operative Strukturen, während nationale Aktivitäten je nach Markt neu verteilt werden.
Der nächste formale Schritt ist die Nachfrist für Aktionäre bis zum 24. November. Danach bleibt die regulatorische Freigabe der offene Prüfpunkt; der erwartete Abschluss liegt nach Ubers Angaben in der zweiten Jahreshälfte 2027.