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Flugausfälle, gestörte E-Mail-Dienste, hakende Banküberweisungen: Nach einer Serie von Technikpannen horten US-Verbraucher Notvorräte, berichtet Cnbc.com. Die Entwarnung aus Washington verfange kaum. Die Ausgaben bei Anbietern von Notfallprodukten seien zwischen 12. und 17. November um rund 400 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Bank Mizuho erwarte deshalb bei Costco im November erstmals seit 2022 ein zweistelliges Umsatzplus. Der Effekt beschränke sich bislang hauptsächlich auf Warengruppen wie haltbare Proteine, Wasseraufbereitungssysteme und Trockenvorräte.

Eine Serie auffälliger Technikpannen in den USA verändert kurzfristig das Einkaufsverhalten vieler Verbraucher. Flugausfälle, gestörte E-Mail-Dienste und verlangsamte Banküberweisungen haben Sorgen vor größeren Ausfällen geschürt, berichtet Cnbc.com. Offizielle Entwarnungen aus Washington, wonach Gerüchte über eine gezielte Ursache zurückgewiesen werden, beruhigen offenbar nur begrenzt. Zwischen dem 12. und 17. November kam es in den USA zu mindestens einem halben Dutzend größerer Störungen. In diesem Zeitraum stiegen die Ausgaben bei Marken für Notfallprodukte laut von Consumer Edge ausgewerteten Kartendaten um rund 400 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders gefragt sind haltbare Proteine, Wasseraufbereitungssysteme, Trockenvorräte und weitere Produkte für den Fall mehrtägiger Versorgungsprobleme. Notfallvorsorge erreicht den Massenmarkt Der Trend zeigt sich auch bei spezialisierten Anbietern. Ready America, ein Anbieter von Überlebenssets, abgepacktem Wasser und kalorienreichen Riegeln, meldet über E-Commerce-Plattformen zuletzt einen etwa fünffachen Umsatzanstieg. Zusätzlich bestellten Unternehmenskunden Vorräte für Büros nach. Das Unternehmen bat Lieferanten, die Produktion auszuweiten, und meldete Engpässe bei Wasserreinigungstabletten. Kunden wurden deshalb auf Alternativen wie abgepackte Wasserbeutel verwiesen.

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Die Nachfrage speist sich aus mehreren Ängsten. Verbraucher nennen mögliche durch KI getriebene Cyberangriffe, Zweifel an der Stabilität des US-Stromnetzes und die Sorge vor einem größeren Technik-Blackout. Einzelne Haushalte kaufen Propan, Feuerzeugbenzin, Hygieneartikel, Medikamente und haltbare Lebensmittel, um mehrere Tage ohne reguläre Versorgung überbrücken zu können. Damit wird Notfallvorsorge stärker Teil des alltäglichen Konsumverhaltens. Wall Street beobachtet die Nachfrage Auch Finanzanalysten registrieren die Bewegung. Mizuho erwartet für Costco im November erstmals seit 2022 ein zweistelliges Umsatzplus. Der Effekt dürfte sich nach den vorliegenden Angaben bislang jedoch vor allem auf bestimmte Warengruppen konzentrieren. Dazu zählen Vorräte mit langer Haltbarkeit, Produkte zur Wasseraufbereitung und Ausrüstung für Kochen oder Heizen ohne Strom. Die Sorgen hatten sich laut Consumer Edge bereits Ende des Vormonats verstärkt. Damals berichtete Fox News, das Pentagon bereite US-Militärbasen darauf vor, mindestens 90 Tage ohne externe Unterstützung zu operieren. Hinzu kamen geopolitische Unsicherheiten rund um den Krieg mit Iran sowie innenpolitische Nervosität vor den Zwischenwahlen. Ein weiteres Signal kommt aus dem Waffenmarkt. Der Branchenverband NSSF meldete für Oktober ein Plus der Waffenverkäufe von etwa 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Händler und Hersteller berichteten demnach auch im November von erhöhter Nachfrage. Ob der Vorratsboom anhält, hängt nun davon ab, ob weitere Störungen auftreten und wie belastbar die Umsatzzahlen nach dem Zeitraum vom 12. bis 17. November bleiben.

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