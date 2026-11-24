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Walmarts indische Liefertochter Flipkart hat ihre elektrische Flotte binnen eines Jahres auf 42.000 Fahrzeuge verdoppelt, berichtet Business-Standard.com. Den Schub liefere vor allem der Schnelllieferdienst „Flipkart Minutes“. Drei Viertel der Flotte seien E-Zweiräder. Bis 2030 wolle die Walmart-Tochter die letzte Meile komplett elektrifizieren. Eine interne Umfrage unter 9.400 Fahrern zeige, wo der Hebel sitzt: Wer ein E-Fahrzeug schon einmal ausprobiert habe, sei fast viermal so wechselwillig. Verbrenner-Fahrer wünschten sich für den Umstieg vor allem Ratenkredite und Anzahlungshilfen.

Flipkart treibt die Elektrifizierung seiner Zustellung in Indien deutlich voran. Die Walmart-Tochter hat ihre elektrische Last-Mile-Flotte binnen eines Jahres auf 42.000 Fahrzeuge verdoppelt, wie Business-Standard.com berichtet. Der Ausbau zahlt auf das Ziel ein, die letzte Meile bis 2030 im Rahmen der EV100-Initiative der Climate Group vollständig elektrisch zu betreiben. Für den indischen E-Commerce ist das ein relevantes Signal: Schnelle Zustellung wächst, zugleich rücken Betriebskosten, Ladezugang und Finanzierungsmodelle stärker in den Mittelpunkt. Den größten Anteil an der Flotte stellen elektrische Zweiräder. Sie machen rund 77 Prozent der Fahrzeuge aus und werden vor allem durch das Wachstum des Schnelllieferdienstes Flipkart Minutes getragen. Knapp 20 Prozent der elektrischen Fahrzeuge gehören zum klassischen E-Commerce-Liefernetzwerk. Besonders stark fiel der Ausbau in Metropolen wie Bengaluru, Mumbai, Chennai, Pune und Gurugram aus. Damit konzentriert Flipkart die Elektrifizierung zunächst auf urbane Märkte, in denen kurze Strecken, dichte Liefernetze und hohe Bestellfrequenz die Nutzung elektrischer Fahrzeuge begünstigen. Probefahrten als Hebel für den Umstieg Eine interne Umfrage unter mehr als 9.400 Lieferpartnern zeigt, wie stark praktische Erfahrung die Wechselbereitschaft beeinflusst. Fahrer, die bereits ein Elektrofahrzeug getestet haben, sind laut Flipkart nahezu viermal so wechselwillig wie Fahrer ohne diese Erfahrung. Rajneesh Kumar, Chief Corporate Affairs Officer der Flipkart Group, betont entsprechend, dass der erste einfache Zugang zum E-Fahrzeug zentral sei. Die Verdopplung der Flotte während der Festtagssaison zeige aus Sicht des Unternehmens, dass Lieferpartner bereit seien, wenn der Umstieg praktikabel gestaltet werde.

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Die Motive unterscheiden sich je nach Nutzergruppe. Unter den Fahrern, die bereits elektrisch unterwegs sind, nennen 59 Prozent Kosteneinsparungen als wichtigen Grund. Gleichzeitig bleibt der Zugang zu Ladeinfrastruktur ein operatives Thema. Bei Fahrern mit Verbrennern stehen vor allem Finanzierungsfragen im Vordergrund: 55 Prozent würden durch Unterstützung wie Ratenkredite, Anzahlungshilfen oder tägliche EMI-Optionen eher wechseln. Auch das Wissen über staatliche Anreize ist ungleich verteilt. Unter E-Fahrern kennen 58 Prozent entsprechende Programme, bei Fahrern ohne Elektrofahrzeug sind es 37 Prozent. Finanzierung, Schulung und Ladeinfrastruktur Flipkart begleitet den Ausbau mit Trainings, Aufklärungskampagnen, landesweiten EV-Roadshows und digitalen Lernangeboten zu Förder- und Finanzierungsoptionen. Mit EV Assist hat das Unternehmen zudem ein Programm gestartet, das Lieferpartner mit Vermietern elektrischer Zweiräder verbindet. Dadurch können Fahrer ein Elektrofahrzeug nutzen, ohne es sofort kaufen zu müssen. Laut Flipkart stößt das Angebot in Delhi-NCR, Patna und Bengaluru auf starke Nachfrage. Für die Logistik ist dieses Modell relevant, weil es die Einstiegshürde beim Fahrzeugwechsel senkt. Parallel arbeitet Flipkart mit YUMA, einem Anbieter für Batteriewechsel, sowie weiteren Ökosystempartnern am Aufbau der Lade- und Wechselinfrastruktur an Hubs und Micro-Fulfilment-Centern. In Bengaluru sind derzeit acht Batteriewechselstationen in Betrieb. Der nächste Schritt ist die Ausweitung auf weitere Metropolen.

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