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Allegro und Zalando klettern im Ranking der größten Online-Marktplätze Europas inklusive Russland um je zwei Plätze auf Rang sieben und acht, zitiert Ecommercenews.eu eine Studie von ECDB. Ganz oben throne Amazon mit geschätzt 266,1 Mrd. Dollar Bruttowarenvolumen, dreimal so viel wie die russische Nummer zwei Wildberries. Temu springe von Platz sechs auf vier und solle trotz EU-Zöllen um 35,5 Prozent wachsen. Shein falle nach deutlichem Umsatzrückgang in Europa aus den Top Ten, Vinted aus Litauen steige ein.

Europas Marktplatz-Ranking verschiebt sich Allegro und Zalando gewinnen im Ranking der größten Online-Marktplätze Europas inklusive Russland jeweils zwei Plätze. Nach Angaben von Ecommercenews.eu, die sich auf eine Studie des deutschen E-Commerce-Datenanbieters ECDB beziehen, steigen Allegro auf Rang sieben und Zalando auf Rang acht. Grundlage der Rangliste sind geschätzte Bruttowarenvolumina für 2026. ECDB berechnet sie aus Transaktionsdaten, Website-Traffic, Unternehmenskennzahlen, Produktinformationen und Marktdaten. An der Spitze bleibt Amazon mit einem geschätzten GMV von 266,1 Milliarden Dollar. Damit liegt der US-Konzern weit vor der Konkurrenz und kommt laut vorliegenden Angaben auf etwa das Dreifache des Volumens von Wildberries. ECDB verweist zudem auf Amazons Investitionspläne bis 2028, die den Vorsprung absichern sollen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die russischen Anbieter Wildberries und Ozon, die ihre Positionen im Vergleich zum Vorjahr tauschen. Temu legt zu, Shein fällt heraus Besonders sichtbar ist der Aufstieg von Temu. Die chinesische Plattform verbessert sich von Platz sechs auf vier und verdrängt damit AliExpress und eBay jeweils um eine Position nach unten. ECDB erwartet für Temu in Europa ein Wachstum des Bruttowarenvolumens von 35,5 Prozent. Die Plattform spürt laut derselben Forschungsfirma zwar die Auswirkungen verschiedener von der EU verhängter Abgaben. Im ersten Halbjahr war Temu von diesen Maßnahmen jedoch noch nicht betroffen.

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Shein verliert dagegen deutlich an Boden. Nach einem erheblichen Umsatzrückgang in Europa fällt der Anbieter aus den Top Ten, ebenso wie Apple. Neu in der Liste ist Vinted aus Litauen. Zudem rückt Yandex Market auf, wodurch nun drei russische Anbieter im Ranking vertreten sind. Insgesamt bleibt die Rangliste stark von Unternehmen aus den USA, Russland und China geprägt; zwei amerikanische und zwei chinesische Player zählen weiterhin zu den zehn größten Marktplätzen. Europäische Anbieter holen auf Für europäische Unternehmen bedeutet das Ranking dennoch einen spürbaren Zugewinn an Sichtbarkeit. Neben dem Einstieg von Vinted tragen vor allem die Platzgewinne von Allegro und Zalando dazu bei. Allegro, der größte Online-Marktplatz Polens, meldete zuletzt ein GMV-Wachstum von 17,8 Prozent im dritten Quartal. Dazu trug unter anderem eine Verdopplung des internationalen Bruttowarenvolumens bei. Zalando verbessert seine Position teilweise durch die Übernahme von About You Mitte 2025. Damit stärkt der Berliner Konzern seine Rolle im europäischen Plattformgeschäft und rückt im ECDB-Ranking auf Rang acht vor. Die nächsten Verschiebungen dürften stark davon abhängen, wie sich Temus erwartetes Wachstum und die europäischen Abgaben im weiteren Jahresverlauf auswirken: ECDB nennt für Temu aktuell 35,5 Prozent Wachstum beim europäischen GMV.

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