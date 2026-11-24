Wonder, das Lieferstartup des früheren Walmart-Managers Marc Lore, lotet einen Verkauf von Grubhub aus, berichtet Quartz. Banker hätten Walmart, Target, Kroger und weitere Händler nach ihrem Interesse gefragt, ein Abschluss sei offen. Grubhub hat eine steile Talfahrt hinter sich: Just Eat Takeaway zahlte 2020 noch 7,3 Mrd. Dollar, Wonder 2024 nur 650 Mio. Grubhubs Lieferdienst für Hochschulen reichte Wonder im September für 300 Mio. Dollar an DoorDash weiter.
Wonder, das Lieferstartup des früheren Walmart-Managers Marc Lore, prüft offenbar den Verkauf von Grubhub. Nach einem Bericht von Quartz haben Banker im Auftrag des Unternehmens Walmart, Target, Kroger und weitere Händler angesprochen, um ein mögliches Interesse auszuloten. Ein Abschluss ist demnach offen; laut Wall Street Journal gibt es keine Garantie, dass aus den Gesprächen eine Transaktion entsteht. Target lehnte gegenüber Reuters eine Stellungnahme ab, Wonder, Walmart und Kroger hatten auf entsprechende Anfragen zunächst nicht reagiert.
Grubhub verliert massiv an Wert
Der mögliche Verkaufsprozess zeigt, wie stark sich der Markt für Essenslieferungen seit dem Pandemieboom verändert hat. Just Eat Takeaway zahlte 2020 noch 7,3 Mrd. Dollar für Grubhub, als die Nachfrage nach Lieferdiensten besonders hoch war. Wonder übernahm das Unternehmen 2024 nur noch für 650 Mio. Dollar. Der Kaufpreis setzte sich Reuters zufolge aus 150 Mio. Dollar in bar und 500 Mio. Dollar in Senior Notes zusammen. Damit hat Grubhub innerhalb weniger Jahre einen erheblichen Bewertungsrückgang erlebt.
Wonder hat bereits Teile des Geschäfts weitergereicht. Im September verkaufte das Unternehmen Grubhubs Lieferdienst für Hochschulcampusse für 300 Mio. Dollar an DoorDash. Im Zusammenhang mit diesem Deal investierte DoorDash zusätzlich 125 Mio. Dollar in Wonder. Für Wonder könnte ein vollständiger Verkauf von Grubhub deshalb Teil einer breiteren Neuordnung sein, bei der Kapital, Fokus und strategische Partnerschaften neu gewichtet werden.
Konsolidierung im Liefermarkt
Die Sondierungen fallen in eine Phase größerer Bewegung im Markt für Lieferdienste und Logistik. DoorDash schloss im Oktober eine Vereinbarung über 17 Mrd. Dollar zur Übernahme von Instacart. Uber Technologies vereinbarte im Juli den Kauf des Deutschland-Geschäfts von Delivery Hero. Diese Transaktionen deuten auf eine Branche hin, in der Reichweite, Kundenbasis und operative Effizienz stärker gebündelt werden.
Wonder selbst verfolgt parallel ambitionierte Wachstumspläne. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben 3,3 Mrd. Dollar von Investoren eingesammelt, darunter auch DoorDash. Zuletzt skizzierte Wonder Expansions- und Börsenpläne. Marc Lore will das Unternehmen an die Börse bringen, um Kapital aufzunehmen und börsennotierte Aktien für weitere Übernahmen nutzen zu können. Erste Unterlagen für einen möglichen Börsengang wurden laut Wall Street Journal bereits bei den Regulierern eingereicht.
Operativ hat Wonder in den vergangenen drei Jahren 170 Standorte zwischen Virginia und Massachusetts eröffnet. Für das kommende Jahr ist der Markteintritt in Texas geplant. Dort will das Unternehmen bis Ende 2027 mindestens 100 Standorte erreichen. Die jüngste Series-D-Finanzierungsrunde setzte die Pre-Money-Bewertung von Wonder bei 9 Mrd. Dollar an; offen bleibt nun, ob Grubhub vor einem möglichen Börsengang noch den Eigentümer wechselt.