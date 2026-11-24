Wonder, das Lieferstartup des früheren Walmart-Managers Marc Lore, prüft offenbar den Verkauf von Grubhub. Nach einem Bericht von Quartz haben Banker im Auftrag des Unternehmens Walmart, Target, Kroger und weitere Händler angesprochen, um ein mögliches Interesse auszuloten. Ein Abschluss ist demnach offen; laut Wall Street Journal gibt es keine Garantie, dass aus den Gesprächen eine Transaktion entsteht. Target lehnte gegenüber Reuters eine Stellungnahme ab, Wonder, Walmart und Kroger hatten auf entsprechende Anfragen zunächst nicht reagiert.

Grubhub verliert massiv an Wert

Der mögliche Verkaufsprozess zeigt, wie stark sich der Markt für Essenslieferungen seit dem Pandemieboom verändert hat. Just Eat Takeaway zahlte 2020 noch 7,3 Mrd. Dollar für Grubhub, als die Nachfrage nach Lieferdiensten besonders hoch war. Wonder übernahm das Unternehmen 2024 nur noch für 650 Mio. Dollar. Der Kaufpreis setzte sich Reuters zufolge aus 150 Mio. Dollar in bar und 500 Mio. Dollar in Senior Notes zusammen. Damit hat Grubhub innerhalb weniger Jahre einen erheblichen Bewertungsrückgang erlebt.

Wonder hat bereits Teile des Geschäfts weitergereicht. Im September verkaufte das Unternehmen Grubhubs Lieferdienst für Hochschulcampusse für 300 Mio. Dollar an DoorDash. Im Zusammenhang mit diesem Deal investierte DoorDash zusätzlich 125 Mio. Dollar in Wonder. Für Wonder könnte ein vollständiger Verkauf von Grubhub deshalb Teil einer breiteren Neuordnung sein, bei der Kapital, Fokus und strategische Partnerschaften neu gewichtet werden.