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Lieferanten der britischen Debenhams Group, zu der Boohoo, PrettyLittleThing und Karen Millen gehören, warten auf Zahlungen in Höhe von hunderttausenden Pfund, berichtet Drapersonline.com. Ein Lieferant sitze seit neun Wochen auf einer knapp sechsstelligen Rechnung, eine Antwort der Chefetage bleibe aus. Ein anderer bekomme sein Geld statt nach 90 Tagen erst nach vier bis fünf Monaten. Ein dritter habe die Zusammenarbeit beendet: Wer zu hartnäckig nachhake, kassiere Mängelrügen, und unverkaufte Ware gehe zurück, obwohl keine Rückgabe vereinbart sei.

Offene Rechnungen belasten Debenhams-Lieferanten Mehrere Lieferanten der britischen Debenhams Group, offiziell weiterhin als Boohoo Group geführt, berichten von erheblichen Zahlungsverzögerungen. Nach Angaben von Drapersonline.com warten drei aktuelle Lieferanten zusammen auf mehr als 100.000 Pfund. Ein weiterer hat die Zusammenarbeit beendet, nachdem ihm im Vorjahr zeitweise ein mehrfach sechsstelliger Betrag ausstand. Besonders kritisch ist der Fall eines Lieferanten, dessen Rechnung nahezu sechsstellig ist und seit neun Wochen überfällig sein soll. Trotz wiederholter Kontaktversuche mit der Führungsebene sei keine belastbare Antwort erfolgt. Kürzlich habe das Unternehmen lediglich einen kleinen Teilbetrag von unter 5.000 Pfund erhalten. Unklar bleibe, wann oder ob der Restbetrag ausgeglichen werde. Ein weiterer Lieferant, der für PrettyLittleThing arbeitet, berichtet, dass vereinbarte Zahlungsziele von 90 Tagen in der Praxis auf vier bis fünf Monate anwachsen könnten. Druck durch Mängelrügen und Rücksendungen Die Berichte zeichnen ein angespanntes Bild in der Lieferkette der Fast-Fashion-Gruppe. Ein PrettyLittleThing-Lieferant gab an, im vergangenen Jahr mit Belastungen in Höhe von zehntausenden Pfund für Qualitätskontrollen konfrontiert worden zu sein, obwohl die Produkte bereits auf der Website der Marke zum Verkauf standen. Aktuell stünden bei ihm weniger als 50.000 Pfund aus; in der Hochsaison könne der offene Betrag jedoch auf 80.000 bis 100.000 Pfund steigen.

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Ein Boohoo-Lieferant bezeichnete die Zahlungen des Händlers als wechselhaft. Er beziffert die derzeit offenen Forderungen auf unter 100.000 Pfund und erwägt, die Angelegenheit intern zu eskalieren sowie Lieferungen einzufrieren. In der Vergangenheit habe dieser Schritt funktioniert, aktuell würden Nachrichten jedoch ignoriert. Zugleich drängten Einkäufer stärker als üblich auf neue Bestellungen. Ein ehemaliger Lieferant schildert, er habe die Geschäftsbeziehung zur Debenhams Group beendet, nachdem ihm im Vorjahr ein mehrfach sechsstelliger Betrag verspätet gezahlt worden sei. Die Summe sei schließlich in Teilbeträgen geflossen, allerdings erst nach mehreren Monaten. Wer zu hartnäckig nach Zahlungen frage, riskiere nach seiner Darstellung nachträgliche Mängelrügen. Zudem sei unverkaufte Ware zurückgeschickt worden, obwohl keine Vereinbarung über Verkauf auf Kommission oder Rücknahme bestanden habe. Debenhams Group lehnte gegenüber Drapers eine Stellungnahme ab. Operative Zahlen zeigen Erholung Die Vorwürfe treffen den Konzern in einer Phase, in der die Halbjahreszahlen eine deutliche Ergebnisverbesserung zeigen. Für die sechs Monate bis zum 31. August meldete Debenhams Group ein EBITDA von 19,7 Mio. Pfund, nach einem Verlust von 3,5 Mio. Pfund im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA stieg um 14,6 Prozent auf 24 Mio. Pfund, die Marge verbesserte sich von 5,0 auf 5,9 Prozent. Außerordentliche Kosten sanken um 82,4 Prozent auf 4,3 Mio. Pfund. Vor Steuern erzielte die Gruppe einen Gewinn von 28,3 Mio. Pfund, nach einem Verlust von 17,9 Mio. Pfund im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Es war das erste positive Vorsteuerergebnis seit August 2021. Enthalten ist allerdings ein nicht zahlungswirksamer Leasingertrag von rund 40 Mio. Pfund aus der Untervermietung des US-Distributionszentrums. Auf Markenebene trug Debenhams rund 42 Prozent zum Bruttowarenwert bei und wuchs um 14,1 Prozent auf 363,8 Mio. Pfund. PrettyLittleThing und Boohoo kamen zusammen auf 368,8 Mio. Pfund, ein Plus von 1,1 Prozent, das mit der Zusammenlegung der Managementteams erklärt wurde. Karen Millen sank um 4,8 Prozent auf 51,4 Mio. Pfund, Boohoo Man fiel um 28 Prozent auf 79,8 Mio. Pfund. Für September meldete die Gruppe weiterhin gute Geschäfte und beschleunigtes Wachstum. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand steigenden Bruttowarenwert, ein bereinigtes EBITDA von mindestens 59 Mio. Pfund und sieht das Fixkostenziel von 100 Mio. Pfund weiter auf Kurs.

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