Mehr als ein Drittel der deutschen Verbraucher will den Großteil der Weihnachtseinkäufe bis Ende November abgehakt haben, berichtet Retail-News.de. Mit 36 Prozent liege Deutschland laut einer Shein-Umfrage unter 7.000 Verbrauchern aus sieben Ländern vorn, vor Frankreich und Großbritannien. Bis in die letzte Woche vor Heiligabend ziehe sich das Einkaufen nur bei elf Prozent der Deutschen hin, so wenig wie nirgends sonst. Auch beim Online-Anteil führe Deutschland: 32 Prozent wollten überwiegend im Netz bestellen.

Der November ist in mehreren Ländern der zentrale Startmonat. Besonders ausgeprägt ist das in Frankreich, wo 45 Prozent der Befragten in diesem Monat beginnen. In Deutschland und Spanien sind es jeweils 41 Prozent, in Irland und Italien jeweils 37 Prozent. Großbritannien kommt auf 30 Prozent, Polen auf 25 Prozent. Polen weist zugleich den höchsten Anteil später Käufer aus: 61 Prozent starten erst im Dezember .

Die Umfrage zeigt deutliche Unterschiede im Timing der Weihnachtssaison. In Großbritannien beginnen 23 Prozent der Befragten schon im September oder Oktober mit dem Einkauf. Irland folgt mit 20 Prozent, Deutschland kommt auf 18 Prozent. Zusätzlich geben in Großbritannien 4 Prozent an, bereits im Winterschlussverkauf im Januar zu starten. Weitere 7 Prozent beginnen dort im Frühjahr oder Sommer.

Deutsche Verbraucher planen ihre Weihnachtseinkäufe im europäischen Vergleich besonders früh. Wie Retail-News.de berichtet, will mehr als ein Drittel der Befragten in Deutschland den Großteil der Geschenke bereits bis Ende November erledigt haben. In der Seasonal Shopping Study des Onlinehändlers Shein erreicht Deutschland damit 36 Prozent und liegt vor Frankreich mit 34 Prozent sowie Großbritannien mit 33 Prozent.

Südeuropa plant später, Deutschland vermeidet den Endspurt

In Italien und Spanien verschiebt sich der Schwerpunkt stärker in Richtung Mitte Dezember. In Italien rechnen 55 Prozent der Befragten damit, den Großteil der Weihnachtseinkäufe ab diesem Zeitpunkt zu erledigen. In Spanien liegt der Anteil bei 52 Prozent, in Irland bei 45 Prozent. Auch die letzte Woche vor Weihnachten spielt dort eine größere Rolle.

Bis kurz vor Heiligabend ziehen sich die Einkäufe voraussichtlich bei 24 Prozent der Befragten in Spanien, 22 Prozent in Italien und 19 Prozent in Irland. Deutschland liegt mit nur elf Prozent am unteren Ende der sieben untersuchten Länder. Das deutet auf eine stärker vorgezogene Saison hin, in der Planung und frühe Verfügbarkeit besonders wichtig werden.

Online-Anteil in Deutschland am höchsten

Auch beim geplanten Online-Einkauf nimmt Deutschland eine Spitzenposition ein. 32 Prozent der Befragten wollen den Großteil ihrer Weihnachtseinkäufe online erledigen. Großbritannien folgt mit 28 Prozent. Spanien liegt mit 14 Prozent am unteren Ende des Vergleichs. Gleichzeitig planen in Spanien und Irland jeweils 38 Prozent, online und im Geschäft zu gleichen Teilen einzukaufen. In Großbritannien sind es 37 Prozent.

Über alle sieben Länder hinweg nennen die Befragten vor allem praktische Gründe für den Kauf im Netz. 27 Prozent sehen die Zeitersparnis als wichtigen Faktor, 26 Prozent die Bequemlichkeit. Für 23 Prozent sprechen bessere Preise und Aktionen für den digitalen Einkauf. 18 Prozent verweisen auf die größere Auswahl im Netz.

Für die Studie befragte Shein vom 22. bis 30. Oktober 2026 rund 7.000 Verbraucher in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Polen und Spanien. Pro Land nahmen etwa 1.000 Personen teil; bei einzelnen Fragen waren Mehrfachnennungen möglich.