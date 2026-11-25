Der Nikolaustag bleibt für den Einzelhandel ein relevanter Baustein des Weihnachtsgeschäfts, fällt 2026 aber spürbar schwächer aus. Zum 6. Dezember erwartet die Branche laut HDE zusätzliche Umsätze von knapp über einer Milliarde Euro. Das entspricht einem Rückgang um 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie der Handelsverband Deutschland auf Basis einer vom IFH Köln durchgeführten, bevölkerungsrepräsentativen Umfrage berichtet. Die Entwicklung zeigt: Der Anlass bleibt fest verankert, doch viele Verbraucherinnen und Verbraucher kalkulieren vorsichtiger.

Weniger Käufer, gedämpfte Ausgaben

Nach den Ergebnissen planen rund 29 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher anlassbezogene Einkäufe zum Nikolaustag. Gegenüber 2025 ist das ein Minus von 3,5 Prozentpunkten. Unter den Kaufwilligen will die Mehrheit mit gut 60 Prozent etwa gleich viel ausgeben wie im Vorjahr. Zugleich planen rund ein Viertel geringere Nikolausausgaben, während nur neun Prozent mehr ausgeben wollen. Der Umsatzimpuls bleibt damit vorhanden, verliert aber an Breite und Dynamik.

HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth ordnet den Nikolaustag weiterhin als wichtigen Teil des Weihnachtsgeschäfts ein. Viele Kundinnen und Kunden suchten gezielt nach kleinen Geschenken für die geputzten Stiefel. Der Handel stelle sich darauf mit einer breiten Auswahl für unterschiedliche Geschmäcker und Budgets ein. Zugleich verweist die Prognose darauf, dass die Konsumzurückhaltung inzwischen auch saisonale Anlässe erreicht, die traditionell von kleinen, spontanen Käufen geprägt sind.

Klassiker bleiben gefragt, verlieren aber leicht

Bei den Warengruppen liegen Lebensmittel und Spielwaren weiterhin vorn. Sie gelten auch 2026 als beliebteste Füllung für Nikolausstiefel. Daneben werden Bücher und Schreibwaren, Bekleidung, Parfüm und Kosmetik sowie Blumen verschenkt. Allerdings verzeichnet der Einzelhandel in nahezu allen Kategorien leichte Rückgänge gegenüber dem Vorjahr. Eine Ausnahme bilden Blumen, die als einzige genannte Warengruppe nicht von sinkenden Ausgaben betroffen sind.

Die Zahlen machen den Nikolaustag zu einem wichtigen Frühindikator für die Stimmung im Dezembergeschäft. Für Händlerinnen und Händler bedeutet das: Kleine Geschenkartikel, klare Preisstufen und gut sichtbare Sortimente dürften besonders relevant sein, wenn Kaufbereitschaft und Budgetdisziplin zugleich aufeinandertreffen. Die Meldung des HDE ist hier abrufbar: meldet der HDE. Grundlage ist eine IFH-Erhebung im Auftrag des HDE unter rund 1.000 Befragten; weitere Informationen nennt der Verband unter https://einzelhandel.de/nikolaus.