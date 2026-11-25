Rewe bleibt im deutschen Online-Lebensmittelhandel vorn, doch der Abstand zur Konkurrenz schrumpft. Laut Auswertung der ECDB setzte Rewe 2025 Waren im Wert von 1,12 Mrd. Euro ab. Picnic lag rund 200 Mio. Euro dahinter und wächst deutlich schneller. Für 2026 erwartet die E-Commerce Database bei Rewe ein Plus von fünf Prozent, bei Picnic dagegen 18,3 Prozent. Damit rückt der niederländisch geprägte Herausforderer näher an den Marktführer heran.

Picnic verkürzt den Abstand

Picnic setzt auf planbare Lieferfenster, feste Routen und elektrische Lieferfahrzeuge. Das Unternehmen baute seinen Ruf zunächst in kleinen und mittelgroßen Städten auf, wo der Wettbewerb im digitalen Wocheneinkauf geringer war. Danach folgte der Schritt in die großen Metropolen, wo Picnic nun direkt mit dem Lieferdienst von Rewe konkurriert. Der Markt bleibt jedoch schwer zugänglich: Die Mehrheit der Haushalte erledigt den Wocheneinkauf weiterhin im stationären Handel.

Für den Onlinehandel mit Lebensmitteln zeigt die ECDB-Auswertung damit ein klares Spannungsfeld. Rewe wächst von einer breiten Basis aus und muss zusätzliche Marktanteile mit höherem Aufwand gewinnen. Picnic startet kleiner, kann dadurch prozentual stärker zulegen und profitiert von einem klaren Liefermodell. Sollte die aktuelle Dynamik anhalten, könnte sich die Spitzengruppe in den kommenden Jahren sichtbar verschieben.