Rewe führt den deutschen Online-Lebensmittelhandel an, aber Picnic holt auf, zeigt eine Auswertung der ECDB. Demnach habe Rewe 2025 Waren für 1,12 Mrd. Euro abgesetzt, Picnic rund 200 Mio. Euro weniger. Für 2026 erwarte die E-Commerce Database für Rewe ein Plus von fünf Prozent, für Picnic eines von 18,3 Prozent. Das stärkste Wachstum aber zeige Knuspr: 23,2 Prozent auf 409 Mio. Euro. Leicht habe es keiner: Die Mehrheit der Haushalte erledige den Wocheneinkauf weiterhin im Laden.
Rewe bleibt im deutschen Online-Lebensmittelhandel vorn, doch der Abstand zur Konkurrenz schrumpft. Laut Auswertung der ECDB setzte Rewe 2025 Waren im Wert von 1,12 Mrd. Euro ab. Picnic lag rund 200 Mio. Euro dahinter und wächst deutlich schneller. Für 2026 erwartet die E-Commerce Database bei Rewe ein Plus von fünf Prozent, bei Picnic dagegen 18,3 Prozent. Damit rückt der niederländisch geprägte Herausforderer näher an den Marktführer heran.
Picnic verkürzt den Abstand
Picnic setzt auf planbare Lieferfenster, feste Routen und elektrische Lieferfahrzeuge. Das Unternehmen baute seinen Ruf zunächst in kleinen und mittelgroßen Städten auf, wo der Wettbewerb im digitalen Wocheneinkauf geringer war. Danach folgte der Schritt in die großen Metropolen, wo Picnic nun direkt mit dem Lieferdienst von Rewe konkurriert. Der Markt bleibt jedoch schwer zugänglich: Die Mehrheit der Haushalte erledigt den Wocheneinkauf weiterhin im stationären Handel.
Für den Onlinehandel mit Lebensmitteln zeigt die ECDB-Auswertung damit ein klares Spannungsfeld. Rewe wächst von einer breiten Basis aus und muss zusätzliche Marktanteile mit höherem Aufwand gewinnen. Picnic startet kleiner, kann dadurch prozentual stärker zulegen und profitiert von einem klaren Liefermodell. Sollte die aktuelle Dynamik anhalten, könnte sich die Spitzengruppe in den kommenden Jahren sichtbar verschieben.
Flink, Flaschenpost und Knuspr prägen das Verfolgerfeld
Flink besetzt im Markt eine andere Rolle. Der Quick-Commerce-Anbieter gehört zu den wenigen Diensten, die nach dem Rückzug von Gorillas und Getir in Deutschland weiter aktiv sind. Eine wichtige Grundlage ist die Partnerschaft mit Rewe, das zugleich Investor ist. Sie verschafft Flink ein breiteres Sortiment und hilft, Kosten zu begrenzen. Für Rewe entsteht darüber ein Zugang zur schnellen Lieferung, ohne den Dienst vollständig selbst betreiben zu müssen. Flink meldete in Deutschland und den Niederlanden EBITDA-Profitabilität.
Flaschenpost hat sich vom Getränkelieferdienst zu einem breiteren Anbieter für den Wocheneinkauf entwickelt. Seit der Übernahme durch die Oetker-Gruppe Ende 2020 kamen Lebensmittel, Haushaltswaren und Drogerieartikel hinzu. 2025 erreichte Flaschenpost laut ECDB 613 Mio. Euro GMV, für 2026 wird jedoch nur ein Wachstum von 3,1 Prozent erwartet. Das Modell setzt auf Tempo und Bequemlichkeit: Bestellungen kommen innerhalb von 120 Minuten, Leergut wird an der Haustür mitgenommen. Im November 2026 verdoppelte Flaschenpost das Lebensmittelangebot auf 8.000 Artikel, Kaufland liefert langfristig zu.
Knuspr wächst am stärksten unter den genannten Anbietern. Der Dienst gehört zur tschechischen Rohlik-Gruppe, startete 2021 in München und übernahm später Bringmeister. 2025 stieg der GMV von Knuspr.de um 51,2 Prozent auf 332 Mio. Euro. Für 2026 prognostiziert ECDB ein weiteres Plus von 23,2 Prozent auf 409 Mio. Euro. Als Vorteil gilt die eigene Logistik der Rohlik-Gruppe mit selbst aufgebauten Warenlagern.
Die Rangfolge im deutschen Online-Lebensmittelmarkt bleibt damit in Bewegung. Rewe führt weiter, Picnic schließt mit hohem Tempo auf, Flink stabilisiert den Schnelllieferbereich, Flaschenpost verbreitert sein Sortiment und Knuspr legt am stärksten zu. Der nächste Prüfpunkt ist die ECDB-Prognose für 2026 mit 18,3 Prozent Wachstum für Picnic und 23,2 Prozent für Knuspr.