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Von Indiens 354 meistgenutzten Online-Plattformen setzen 334 mindestens ein Dark Pattern ein, zitiert Indiatimes.com eine Auswertung von LocalCircles. Selbst 23 der 31 Firmen, die sich bei der Verbraucherschutzbehörde als frei von Dark Patterns gemeldet hatten, griffen weiter in die Trickkiste. Am häufigsten seien erzwungene Zusatzschritte und scheibchenweise eingeblendete Gebühren. Ab Januar 2027 schreibt Indien jährliche Selbstprüfungen samt Zertifikat vor. Wer aber wie prüfen solle, regle die Vorschrift nicht.

Eine Auswertung von LocalCircles zeigt ein breites Problem im indischen Digitalmarkt: Von 354 besonders häufig genutzten Online-Plattformen aus 45 Branchen nutzen 334 weiterhin mindestens eine manipulative Gestaltungstechnik. Damit waren laut Bericht nur 20 Plattformen frei von sogenannten Dark Patterns. 94 Prozent der geprüften Angebote fielen durch mindestens eine Praxis auf, die Nutzerinnen und Nutzer zu zusätzlichen Schritten, Käufen oder Zahlungen bewegen kann. Die Ergebnisse, die Indiatimes.com unter Berufung auf LocalCircles aufgreift, betreffen zentrale Bereiche des digitalen Alltags. Dazu zählen Online-Lebensmittelhandel, Lieferdienste, Taxi-Aggregatoren, Streamingdienste, Edtech, Online-Banking, Fluggesellschaften, Bahntickets, Mobilfunkdienste, Online-Gaming, Versicherungen und AI-Plattformen. In 37 der untersuchten Branchen fand LocalCircles keine einzige vollständig konforme Plattform. Vollständig compliant war demnach nur der Bereich B2B-Business-Marktplätze. Erzwungene Schritte und versteckte Gebühren dominieren Am häufigsten registrierte LocalCircles sogenannte Forced Actions. Diese erzwungenen Zusatzschritte fanden sich auf 237 Plattformen und damit bei 67 Prozent der untersuchten Angebote. Drip Pricing, also scheibchenweise eingeblendete Gebühren, wurde auf 222 Plattformen festgestellt. Das entspricht 63 Prozent. Weitere verbreitete Muster waren Bait & Switch auf 178 Plattformen sowie Interface Interference auf 170 Plattformen.

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Die Untersuchung ist auch für den E-Commerce relevant, weil die neuen indischen Verbraucherschutzregeln ausdrücklich auf Praktiken wie manipulierte Suchergebnisse, nicht offengelegte gesponserte Einträge und bestimmte gebündelte Gebühren zielen. LocalCircles berief sich für die Bewertung auf Verbraucherhinweise und Beschwerden, eine KI-gestützte Erkennungstechnologie sowie öffentlich sichtbare Beschwerden in sozialen Medien. Selbsterklärungen werfen Fragen auf Besonders auffällig ist der Abgleich mit den Selbstmeldungen an die Central Consumer Protection Authority. Von 31 Unternehmen, die sich dort als frei von Dark Patterns erklärt hatten, nutzten laut LocalCircles 23 weiterhin solche Muster auf ihren verbraucherorientierten Plattformen. Auch bei börsennotierten Unternehmen zeigte sich kaum ein anderes Bild: Von 108 geprüften Plattformen dieser Anbieter setzten 102 weiterhin Dark Patterns ein. 23 von 31 Selbsterklärungen hielten der Prüfung damit nicht stand. Ab dem 1. Januar 2027 greifen in Indien geänderte Consumer Protection (E-Commerce) Rules. Sie verpflichten E-Commerce-Unternehmen, Dark-Pattern-Leitlinien einzuhalten, jährliche Selbstprüfungen durchzuführen und ein Zertifikat sichtbar zu veröffentlichen, das die Plattform als frei von Dark Patterns ausweist. LocalCircles kritisiert jedoch eine zentrale Lücke: Die Regeln legen keine Audit-Methodik, keine Qualifikation der Prüfer und kein einheitliches Berichtsformat fest. Offen bleibt damit, wie belastbar die künftigen Zertifikate ab 1. Januar 2027 sein werden.

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