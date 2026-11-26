OnBuy und Octopia bauen ihre Partnerschaft in Europa aus. Händler im Octopia-Netzwerk erhalten künftig über eine einzige Anbindung Zugang zu drei Marktplätzen: OnBuy, easyShop und Comet. Das berichtet Ecommercenews.eu. Betrieben werden alle drei Plattformen von OnCommerce, wodurch Verkäufer mit einem Konto, einem Abo und einem einheitlichen Regelwerk arbeiten können.

Für Anbieter, die ihr Geschäft über mehrere Online-Marktplätze ausweiten wollen, reduziert die Kooperation operative Hürden. Statt einzelne Plattformprozesse separat aufzusetzen, können sie mehrere Vertriebskanäle zentral erschließen. OnBuy-Gründer und CEO Cas Paton beschreibt OnCommerce als Kern dieses Ansatzes: Die Plattform soll Händlern heute Zugang zu OnBuy, easyShop und Comet geben und künftig weitere Retail-Kanäle einbinden.

Grenzüberschreitender Handel als Schwerpunkt

Die erweiterte Zusammenarbeit zielt vor allem auf den grenzüberschreitenden E-Commerce in Europa. OnBuy wurde 2016 in Großbritannien gegründet und betreibt einen Marktplatz, verkauft aber keine eigenen Produkte. Kundinnen und Kunden erhalten beim Einkauf sofort einlösbares Cashback. Anfang des Jahres startete OnBuy in acht neuen Märkten.