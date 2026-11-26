Händler im Octopia-Netzwerk erreichen künftig drei Marktplätze über eine einzige Anbindung: OnBuy, Easyshop und Comet, berichtet Ecommercenews.eu. Alle drei betreibe die Firma OnCommerce. Ein Verkäufer brauche daher nur ein Konto, ein Abo und ein Regelwerk. Umgekehrt stehe den Händlern des britischen Cashback-Marktplatzes OnBuy nun das Fulfillment-Netz von Octopia in neun Ländern offen. Laut beiden Unternehmen seien in diesem Netz neun von zehn Bestellungen grenzüberschreitend.
OnBuy und Octopia bauen ihre Partnerschaft in Europa aus. Händler im Octopia-Netzwerk erhalten künftig über eine einzige Anbindung Zugang zu drei Marktplätzen: OnBuy, easyShop und Comet. Das berichtet Ecommercenews.eu. Betrieben werden alle drei Plattformen von OnCommerce, wodurch Verkäufer mit einem Konto, einem Abo und einem einheitlichen Regelwerk arbeiten können.
Für Anbieter, die ihr Geschäft über mehrere Online-Marktplätze ausweiten wollen, reduziert die Kooperation operative Hürden. Statt einzelne Plattformprozesse separat aufzusetzen, können sie mehrere Vertriebskanäle zentral erschließen. OnBuy-Gründer und CEO Cas Paton beschreibt OnCommerce als Kern dieses Ansatzes: Die Plattform soll Händlern heute Zugang zu OnBuy, easyShop und Comet geben und künftig weitere Retail-Kanäle einbinden.
Grenzüberschreitender Handel als Schwerpunkt
Die erweiterte Zusammenarbeit zielt vor allem auf den grenzüberschreitenden E-Commerce in Europa. OnBuy wurde 2016 in Großbritannien gegründet und betreibt einen Marktplatz, verkauft aber keine eigenen Produkte. Kundinnen und Kunden erhalten beim Einkauf sofort einlösbares Cashback. Anfang des Jahres startete OnBuy in acht neuen Märkten.
Nach Unternehmensangaben lagen die Verkäufe im ersten Halbjahr fünfmal höher als im Vorjahreszeitraum. Zudem stiegen die Bestellungen gegenüber der zweiten Hälfte des Vorjahres um 23 Prozent, der Website-Traffic legte um 32 Prozent zu. Diese Entwicklung bildet den Hintergrund für die Ausweitung der Partnerschaft mit Octopia.
Octopia öffnet Fulfillment-Netz für OnBuy-Händler
Octopia ist ein französisches Unternehmen mit integrierten Lösungen unter anderem für Fulfillment und Retail Media. Über das Fulfillment-Netzwerk können Verkäufer Kundinnen und Kunden in neun Märkten erreichen. Dieses Netzwerk steht nun auch Händlern auf OnBuy offen. Damit wird die Logistik stärker in das gemeinsame Marktplatzmodell eingebunden.
Die Partnerschaft zwischen OnBuy und Octopia besteht seit 2023. Laut beiden Unternehmen zeigen die bisherigen Ergebnisse eine klare internationale Nutzung: Neun von zehn Bestellungen, die über Octopia-Verkäufer auf OnBuy eingehen, sind grenzüberschreitend. Mehr als die Hälfte dieser Händler verkauft in mindestens fünf europäischen Märkten.
Für Octopia-CEO Stanislas Prigent schafft der Zugriff auf mehr als 10.000 Verkäufer im eigenen Netzwerk eine Grundlage für weiteres Wachstum. Mit der Öffnung von easyShop und Comet kommen zusätzliche Vertriebsmöglichkeiten hinzu. Die nächste erwartbare Entwicklung ist der Ausbau weiterer Retail-Kanäle innerhalb von OnCommerce.