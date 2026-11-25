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Meta schickt seinen KI-Agenten Muse in Großbritannien zum Einkaufen, berichtet Channelx.world. Anders als ein Chatbot erledige der in der Basisversion kostenlose Assistent Aufgaben selbst, frage aber vor Käufen oder E-Mail-Versand nach und sehe weder Passwörter noch Kartendaten. Zum Start kooperiere Meta mit Händlern wie Marks & Spencer, Argos, Currys, Ocado, Sainsbury’s und Asos. Mit verknüpften Konten wachse der Aktionsradius: Aus einem gespeicherten Instagram-Rezeptvideo bastle Muse eine Einkaufsliste für Sainsbury’s.

Meta bringt Muse als Einkaufsagenten nach Großbritannien Meta startet seinen persönlichen KI-Agenten Muse in Großbritannien und positioniert ihn als Assistenten, der Aufgaben im Web selbstständig vorbereitet. Nach Angaben von Channelx.world geht Muse über klassische Chatbot-Funktionen hinaus: Der Dienst beantwortet nicht bloß Fragen, sondern kann etwa Einkaufsprozesse anstoßen, Listen erstellen oder Routineaufgaben rund um E-Mail und Kalender unterstützen. Die Basisversion ist kostenlos, zusätzliche Nutzungsumfänge sollen über optionale Abonnements verfügbar sein. Zum Marktstart arbeitet Meta mit einer breiten Auswahl britischer Marken und Händler zusammen. Genannt werden Marks & Spencer, Debenhams Group, Currys, Ocado Retail, Trainline, Argos, Sainsbury’s, ASOS, Jet2, LOOKFANTASTIC, MyProtein, JustPark, easyJet und JD Sports. Der Fokus liegt auf nahtlosen Web-Interaktionen, insbesondere beim Online-Einkauf. Muse soll dabei Produkte finden, Angebote prüfen und Warenkörbe vorbereiten können, ohne den Kunden aus der Kontrolle zu nehmen. Kontrolle vor Käufen und E-Mails Meta betont für Muse ein Modell mit klaren Freigaben: Vor Aktionen wie Käufen oder E-Mail-Versand fragt der Assistent nach. Passwörter und Kartendaten kann Muse laut Angaben nicht einsehen. Zudem zeigt der Dienst an, welche Schritte er bereits ausgeführt hat. Damit soll der Einsatz des Agenten nachvollziehbar bleiben, während sensible Bereiche wie Authentifizierung und Zahlung beim Nutzer verbleiben.

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Besonders sichtbar wird der Ansatz bei Sainsbury’s. Der Händler arbeitet direkt mit Meta daran, wie Muse im eigenen Angebot einkauft. Laut Mark Given, Chief Technology, Marketing and Data Officer bei Sainsbury’s, können Agenten bei Routineaufgaben helfen, etwa beim Prüfen von Angeboten oder beim Zusammenstellen des Warenkorbs. Kunden sollen selbst bestimmen, welchen Zugriff Muse erhält, und behalten das letzte Wort bei jeder Bestellung. Verknüpfte Konten erweitern den Nutzen Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Connectors, also verknüpfte Konten. Wird Instagram verbunden, kann Muse aus einem gespeicherten Rezept-Reel eine Einkaufsliste für Sainsbury’s erstellen. Mit Zugriff auf E-Mail und Kalender kann der Agent nach Metas Darstellung beim Sortieren des Posteingangs helfen, Familientermine aktuell halten oder Reiseaufgaben unterstützen, etwa durch das Buchen von Bahntickets über angebundene Dienste. Der Start zeigt, wie Meta den Onlinehandel stärker in agentenbasierte Nutzungsszenarien einbindet. Für Händler entsteht damit ein neuer Zugang zu digitalen Kundenwegen, allerdings mit sensiblen Anforderungen an Vertrauen, Transparenz und Datenschutz. Sainsbury’s beschreibt den Rollout ausdrücklich als vorsichtigen Start, bei dem Kundenfeedback einfließen soll. Muse ist in Großbritannien für Personen ab 18 Jahren auf iOS, Android, muse.ai und WhatsApp verfügbar.

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