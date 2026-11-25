Channelx.world berichtet über neue Scurri-Daten, nach denen Retouren zur wichtigsten operativen Baustelle britischer Handelskonzerne geworden sind. Grundlage sind zwei Studien unter 150 großen britischen Händlern und 1.028 Verbraucherinnen und Verbrauchern. Demnach wollen 23 Prozent der Retailer ihre Rücksendeprozesse in den kommenden zwölf Monaten effizienter und günstiger machen. Damit liegt das Thema vor allgemeinen Effizienzprogrammen, Margenschutz und der Senkung operativer Kosten.

Kunden erwarten kostenlose Rücksendungen

Der Kostendruck trifft auf eine Kundschaft, die bei Rücksendungen kaum Abstriche machen will. 60 Prozent der Befragten zählen kostenlose Retouren zu den wichtigsten Faktoren beim Zurücksenden eines Onlinekaufs. 39 Prozent priorisieren eine schnelle Erstattung, 33 Prozent halten Soforterstattungen für wichtig. Zugleich wächst der Anspruch an Komfort: 29 Prozent möchten die gesamte Rückgabe online organisieren, 28 Prozent bevorzugen bequeme Abgabestellen, 22 Prozent legen Wert auf Abholung zu Hause.

Für Händler entsteht damit ein Zielkonflikt im Onlinehandel. Jede Rücksendung verursacht Kosten über den Transport hinaus: Anfragen im Kundenservice, Bearbeitung, Prüfung, Wiedereinlagerung und Rückzahlung binden Ressourcen. Hinzu kommen Verluste, wenn Ware nicht mehr zum ursprünglichen Preis verkauft werden kann. Die Studie legt nahe, dass Gebühren allein kein tragfähiger Ausweg sind, weil sie den von Kunden erwarteten Service schwächen könnten.

Automatisierung rückt in den Fokus

Scurri sieht den größeren Hebel in automatisierten Abläufen, besserer Transparenz und weniger manuellen Eingriffen. Erst 18 Prozent der Händler nutzen derzeit KI, um Retouren und Umtauschprozesse zu optimieren. Gleichzeitig planen 20 Prozent, KI im kommenden Jahr zur Steigerung der Geschäftseffizienz einzusetzen; 17 Prozent priorisieren mehr Automatisierung. Das zeigt erheblichen Spielraum, um Bearbeitungskosten zu senken und Erstattungen zu beschleunigen.

Die Herausforderung wird durch weitere E-Commerce-Pläne größer. 23 Prozent der Händler nennen Bestandsmanagement und Warenverfügbarkeit über mehrere Vertriebskanäle hinweg als größte Wachstumsbarriere. Jeweils 17 Prozent wollen in neue internationale E-Commerce-Märkte expandieren oder ihr Direct-to-Consumer-Geschäft ausbauen. Damit steigen die Anforderungen an Carrier, Zielmärkte und Prozesssteuerung. Laut Scurri-Gründer Rory O’Connor können Technologien helfen, die Bewegung retournierter Waren zu vereinfachen, vermeidbare Kosten zu reduzieren und Kunden mehr Sicherheit bei Rückgabe und Rückzahlung zu geben. Offen bleibt, wie schnell die Branche die Lücke zwischen Kundenerwartung und Profitabilität schließt: Bisher setzen erst 18 Prozent KI für Retouren ein.