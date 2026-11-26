Sheins Umsatz in Europa ist im dritten Quartal um 27,6 Prozent auf 2,98 Mrd. Dollar eingebrochen, meldet Channelnewsasia.com. Grund sei die EU-Importgebühr von drei Euro, die Shein über höhere Preise weitergegeben habe. Seit November komme pro Artikelart ein Zuschlag von zwei Euro hinzu: Eine Bestellung mit fünf verschiedenen Teilen koste 25 Euro extra. Konzernweit sei der Umsatz um sechs Prozent auf 10,27 Mrd. Dollar gesunken. Der Betriebsgewinn sei trotzdem um 17 Prozent gestiegen, weil Shein das Marketing um 41,5 Prozent gekürzt habe.

EU-Gebühren bremsen Sheins Europageschäft

Shein spürt in Europa erstmals deutlich die Folgen neuer Importabgaben. Der Umsatz des Online-Fast-Fashion-Händlers brach im dritten Quartal in Europa um 27,6 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar ein, wie Channelnewsasia.com berichtet. Auslöser ist die Importgebühr der EU von drei Euro auf E-Commerce-Importe, deren Kosten Shein über höhere Preise an Kundinnen und Kunden weitergegeben hat. Damit verliert das Unternehmen einen Teil seines bisherigen Preisvorteils in seinem wichtigsten Markt.

Seit Anfang November ist der Kostendruck weiter gestiegen: Zusätzlich erhebt die EU pro Artikelart in E-Commerce-Paketen eine Gebühr von zwei Euro. Bei einer Bestellung mit fünf verschiedenen Teilen können dadurch 25 Euro extra anfallen. Das trifft ein Geschäftsmodell, das stark auf niedrige Preise, schnelle Sortimentswechsel und grenzüberschreitende Direktlieferungen ausgerichtet ist. Laut Shein legen Verbraucher weltweit inzwischen mehr Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und kaufen vorsichtiger ein.

Profitabilität durch harte Kürzungen stabilisiert

Der Rückgang blieb nicht auf Europa beschränkt. Konzernweit sank der Quartalsumsatz um sechs Prozent auf 10,27 Milliarden Dollar. Dennoch konnte Shein den Betriebsgewinn steigern: Das operative Ergebnis legte um 17 Prozent auf 743 Millionen Dollar zu. Möglich wurde das vor allem durch eine drastische Kürzung der Ausgaben für Marketing. Shein reduzierte die entsprechenden Kosten im Quartal um 41,5 Prozent und fuhr insbesondere Online-Werbung zurück, um die Profitabilität zu schützen.

CEO Sky Xu warnte Analysten, dass sich das Europageschäft möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 erholt. Bis dahin soll ein größerer Teil der Lieferungen aus europäischen Warenlagern erfolgen, in die Shein investiert. Das würde die Abhängigkeit von importierten Kleinsendungen verringern und die Logistik stärker regional ausrichten. Für die kommenden Quartale rechnet das Unternehmen jedoch weiter mit Druck im EU-Markt.

Die Zahlen markieren einen Einschnitt für einen Händler, der lange zu den am schnellsten wachsenden Online-Anbietern zählte und den Preisdruck auf Wettbewerber wie H&M und Zara verstärkte. Nach dem Wegfall zollfreier Regelungen in den USA und Europa steht Shein nun vor höheren Abgaben, vorsichtigeren Konsumenten und einem teureren Liefermodell. Der nächste Prüfpunkt ist, ob die Investitionen in europäische Lager bis zur erwarteten Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2027 Wirkung zeigen.