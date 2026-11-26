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35 Prozent der britischen Kleinbetriebe lassen den Black Friday in diesem Jahr aus, zitiert Techradar.com eine Studie von MoneySuperMarket. Im Vorjahr habe der Anteil bei 22 Prozent gelegen. Gleichmäßiger Absatz übers Jahr gelte als einträglicher als saisonale Strohfeuer: Zwar halte gut die Hälfte der Firmen den Aktionstag für einen tauglichen Kundenmagneten, als wichtigen Umsatzschub sehe ihn aber nur knapp ein Drittel. Jeder Rabatt nage an ohnehin schmalen Margen und gefährde die langfristige Profitabilität.

In Großbritannien verzichten deutlich mehr kleine Unternehmen auf den Black Friday als noch im Vorjahr. Laut einer von Techradar.com zitierten Studie von MoneySuperMarket lassen 35 Prozent der britischen Kleinbetriebe den Aktionstag in diesem Jahr aus. 2023 lag der Anteil demnach noch bei 22 Prozent. Der Anstieg zeigt, wie vorsichtig viele kleinere Firmen inzwischen mit Rabattaktionen umgehen. Der Grund liegt vor allem in der Ertragslogik. Viele Betriebe sehen regelmäßige Verkäufe über das Jahr hinweg als stabiler und profitabler an als kurzfristige saisonale Spitzen. Zwar hält gut die Hälfte der befragten Unternehmen den Aktionstag weiterhin für einen wirksamen Weg, neue Kunden zu gewinnen. Als wichtigen Umsatzimpuls bewertet ihn aber nur knapp ein Drittel. Damit verschiebt sich die Perspektive: Reichweite allein reicht vielen Firmen nicht, wenn Rabatte die ohnehin engen Margen belasten. Rabatte geraten stärker unter Rechtfertigungsdruck MoneySuperMarket verweist darauf, dass kleinere Unternehmen weniger Spielraum haben, um saisonale Preisnachlässe aufzufangen. Jeder Abschlag kann die Profitabilität schwächen, besonders in einem Umfeld anhaltender wirtschaftlicher Belastungen. Für viele Betriebe wird Rabatt-Marketing deshalb sorgfältiger abgewogen. Langfristig planbare Erträge erscheinen attraktiver als ein kurzfristiger Ausschlag im Weihnachtsgeschäft.

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Die Studie zeigt zugleich, dass der Black Friday für kleine Unternehmen nicht grundsätzlich an Bedeutung verliert. 53 Prozent erkennen weiterhin die Chance, neue Kunden anzusprechen. Doch nur 32 Prozent sehen darin einen wirklich wichtigen Umsatzschub. Diese Lücke macht deutlich, dass die reine Kundengewinnung nicht automatisch als betriebswirtschaftlicher Erfolg gilt. Wenn reduzierte Preise zwar Aufmerksamkeit schaffen, aber die Marge verringern, wird der Nutzen begrenzt. Kundenbindung als zusätzlicher Risikofaktor Hinzu kommt ein Effekt auf die Markenwahrnehmung. Eine separate Untersuchung der Boston Consulting Group wird mit dem Hinweis zitiert, dass 70 Prozent der Kunden bei häufigen Aktionen die Qualität einer Marke hinterfragen. Für bestehende Kunden können dauernde Preisnachlässe damit ein negatives Signal senden. Aus kurzfristigen Kaufanreizen kann ein Vertrauensproblem werden, wenn Rabatte zu häufig auftreten. MoneySuperMarket-Expertin Alicia Hempsted fasst die Lage so zusammen: Unternehmen, die teilnehmen, sehen realen Wert in Neukundengewinnung und zusätzlichem Absatz. Andere prüfen genauer, ob Discounting zur eigenen Strategie passt. Parallel gewinnen Black-Friday-Angebote für Verbraucher an Bedeutung, weil sie geplante Weihnachtsausgaben senken können. Weltweit soll das Black-Friday-Volumen in diesem Jahr laut Bericht 357 Milliarden US-Dollar erreichen.

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