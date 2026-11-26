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Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal nur um 0,1 Prozent gewachsen, meldet das Statistische Bundesamt. Exporte und Einzelhandelsumsätze fielen im September schwächer aus als angenommen. Auch der private Konsum kam nur 0,1 Prozent voran. Bei Verbrauchsgütern wie Lebensmitteln und Kraftstoffen hielten sich die Haushalte stärker zurück als im Vorquartal. Im Jahresvergleich gaben sie 3,6 Prozent mehr aus und sparten weniger. Nach Abzug der Preissteigerung bleibt davon allerdings nur ein Plus von 0,6 Prozent.

Deutsche Wirtschaft verliert im dritten Quartal an Tempo Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 nur leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in seinen ausführlichen Ergebnissen meldet. Damit fällt der Zuwachs um 0,1 Prozentpunkte schwächer aus als in der Schnellmeldung vom 30. Oktober angegeben. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag das preisbereinigte BIP um 1,2 Prozent höher; preis- und kalenderbereinigt betrug das Plus 1,1 Prozent. Nach Angaben von Destatis bremsten vor allem schwächere Daten aus dem September. Exporte und Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich weniger dynamisch als zunächst angenommen. Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes, ordnet die Entwicklung entsprechend ein: Nach einer robusten ersten Jahreshälfte gegenüber geopolitischen Krisen habe sich die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal abgeflacht. Konsum wächst kaum, Investitionen fallen deutlich Die Konsumausgaben legten insgesamt nur verhalten zu. Preis-, saison- und kalenderbereinigt stiegen sie gegenüber dem zweiten Quartal um 0,1 Prozent. Auch der private Konsum, der rund 70 Prozent der gesamten Konsumausgaben ausmacht, kam lediglich um 0,1 Prozent voran. Besonders bei Verbrauchsgütern wie Nahrungsmitteln und Energieprodukten, darunter Kraftstoffe, hielten sich die privaten Haushalte stärker zurück als im Vorquartal. Die Konsumausgaben des Staates erhöhten sich dagegen um 0,3 Prozent.

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Im Jahresvergleich gaben private Haushalte zwar 3,6 Prozent mehr aus und sparten weniger. Nach Abzug der Preissteigerungen blieb davon jedoch nur ein reales Plus von 0,6 Prozent. Die Zahlen zeigen damit eine spürbare Kluft zwischen nominalen Ausgaben und tatsächlicher Kaufkraft. Deutlich schwächer entwickelten sich die Investitionen. Die Bruttoanlageinvestitionen sanken im dritten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,2 Prozent. Besonders stark betroffen waren Ausrüstungen wie Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: Hier lag das Minus bei 3,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das zeigte sich auch in geringeren gewerblichen Pkw-Zulassungen. Die bereits in der ersten Jahreshälfte sichtbare Abwärtsdynamik bei Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit. Die Bauinvestitionen gingen mit 0,3 Prozent moderater zurück. Außenhandel bremst nach starker erster Jahreshälfte Auch der Außenhandel verlor im dritten Quartal an Schwung. Die Exporte sanken insgesamt um 1,0 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal. Warenausfuhren gingen um 0,8 Prozent zurück; unter anderem wurden weniger Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugteile, chemische Erzeugnisse sowie Metalle exportiert. Noch stärker fielen die Dienstleistungsexporte mit einem Minus von 1,7 Prozent. Parallel dazu nahmen auch die Importe ab. Insgesamt wurden 1,4 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen eingeführt als im Vorquartal. Die Warenimporte sanken um 1,5 Prozent, die Dienstleistungsimporte um 1,1 Prozent. Ausschlaggebend waren insbesondere geringere Einfuhren von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugteilen, Maschinen sowie chemischen Erzeugnissen. Bruttowertschöpfung steigt, Industrie bleibt unter Druck Die Bruttowertschöpfung entwickelte sich insgesamt leicht positiv und lag preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,3 Prozent über dem Vorquartal. Im Verarbeitenden Gewerbe sank sie jedoch um 0,3 Prozent, nachdem sie in den ersten beiden Quartalen noch gestiegen war. Belastend wirkten unter anderem eingeschränkte Transportkapazitäten in der Binnenschifffahrt infolge von Niedrigwasser. Besonders der Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung sowie die chemische Industrie verzeichneten Umsatzrückgänge. Für die Konjunktur ergibt sich damit ein gemischtes Bild: Konsum und Wertschöpfung stützen die Wirtschaftsleistung nur leicht, während Investitionen und Außenhandel bremsen. Der zuletzt gemeldete Stand für das dritte Quartal 2026 bleibt damit bei 0,1 Prozent Wachstum.

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