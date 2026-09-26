Ab Sonntag greift die EU-Pflicht. Für Amazon-Händler wird nicht das Labelbild zum Engpass, sondern die Frage, wer Marke, Modell und Garantiedauer an der ASIN pflegen darf.

Nach einer Wortfilter berichtet nach Amazon-Nachfrage zugeschriebenen Einordnung soll Amazon den harmonisierten Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung in den EU-Stores automatisch ausspielen. Für das GARAN-Label sollen Händler dagegen die drei Attribute brand, model_number und extended_warranty_duration liefern. Die Pflege soll über Inventarverwaltung, Dateivorlagen oder API möglich sein. Amazon würde daraus das Label im EU-Format erzeugen und im Bereich „Sicherheit und Produktressourcen“ der Produktseite platzieren.

Die Pflicht ist nicht Amazon-spezifisch. Die EU erläutert auf Your Europe zum Gewährleistungslabel und GARAN-Label , dass Verkäufer Verbraucher künftig sichtbarer über gesetzliche Gewährleistungsrechte informieren müssen. Zusätzlich relevant wird das EU-GARAN-Label nur dann, wenn ein Hersteller eine freiwillige, kostenlose Haltbarkeitsgarantie für die gesamte Ware anbietet, die länger als zwei Jahre läuft. Es geht also nicht um jede Garantieaussage und nicht um eine Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistung durch Händler.

Ab Sonntag, 27. September 2026, wird die neue EU-Pflicht zum Gewährleistungslabel für Verkäufer von Konsumgütern verbindlich. Für Amazon -Händler steht dabei kurzfristig weniger die Frage im Vordergrund, wo ein Labelbild eingebunden wird. Entscheidend ist nach der derzeit öffentlich verfügbaren Einordnung vielmehr, ob die nötigen Produktdaten an der jeweiligen ASIN gepflegt werden können.

Damit verlagert sich die operative Herausforderung für Händler auf Datenhoheit und Schreibrechte. Wer eine ASIN nicht kontrolliert oder relevante Attribute nicht überschreiben kann, kann eine formal vorhandene Lieferanteninformation zur Haltbarkeitsgarantie möglicherweise nicht selbst sichtbar machen. Das ist keine bestätigte Sanktion und kein gemessener Ausfall, aber eine naheliegende Katalogdaten-Falle: Compliance hängt dann nicht nur an der Kenntnis der EU-Regel, sondern auch daran, wer Marke, Modellnummer und Garantiedauer an der ASIN pflegen darf.

Dass die Umsetzung kurz vor dem Stichtag noch Fragen aufwirft, zeigt das öffentliche Amazon-Seller-Forum zum Gewährleistungslabel. Dort fragen Händler wenige Tage vor dem Start nach automatisierter Einbindung und korrekter Umsetzung. Ein Amazon-Moderator verweist auf eine Hilfeseite, die extern jedoch nicht frei prüfbar ist, sondern in den Login führt. Belastbar sichtbar bleiben damit vor allem die Forumsspur und die Wortfilter-Einordnung.

eBay zeigt den Kontrollmaßstab

Der Vergleich mit eBay macht deutlich, wie konkret eine Marktplatzumsetzung dokumentiert sein kann. Im eBay-Developer-Blog zum Commercial Guarantee of Durability Label heißt es, dass ab dem 27. September 2026 ein GARAN-Label angezeigt wird, wenn drei Angaben vorhanden sind: Durability Guarantee duration, brand name und model identifier. Fehlt eine dieser Angaben, erscheint das Label nicht. Für Integratoren nennt eBay außerdem Taxonomy API sowie Inventory- beziehungsweise Trading-API als Wege, um das neue Feld in betroffenen Kategorien zu prüfen und zu übergeben.

Für Händler auf mehreren Marktplätzen ist der Unterschied relevant. Bei eBay ist der Prozess stärker an Listing-Aspekte und Kategorien gekoppelt. Bei Amazon muss nach der vorliegenden öffentlichen Informationslage zusätzlich geprüft werden, ob die eigenen Systeme die drei Attribute überhaupt an der ASIN setzen oder korrigieren können. Gerade Wiederverkäufer von Handelsware sollten Lieferantenangaben deshalb nicht nur juristisch dokumentieren, sondern auch mit ihren Produktdatenrechten abgleichen.

Was Händler jetzt prüfen sollten

Die Entwicklung ergänzt die bisherige etailment-Berichterstattung: Bei eBay stand vor allem die kurze Umsetzungsfrist für dokumentierte Felder im Mittelpunkt, bei Etsy die unklare Plattformlösung. Der neue Amazon-Punkt ist die Kombination aus automatischem Hinweis zur gesetzlichen Gewährleistung und einer katalogbasierten GARAN-Ausspielung.

Praktisch sollten Händler zuerst Produkte identifizieren, bei denen mit einer Herstellergarantie von mehr als zwei Jahren geworben wird oder Lieferanten eine entsprechende Haltbarkeitsgarantie zusagen. Danach gehören Marke, Modellnummer und Garantiedauer in Feed, Warenwirtschaft, PIM und Marktplatz-Export auf den Prüfstand. Bei Amazon zählt zusätzlich, ob diese Felder an der ASIN überschreibbar sind. Bei eBay sollte geprüft werden, ob die betroffene Kategorie den neuen Aspekt akzeptiert und ob Listings mit fehlenden Angaben nach dem Start ohne Label bleiben.

Der nächste belastbare Prüfpunkt ist der 27. September 2026 selbst. Dann lässt sich auf Live-Produktseiten kontrollieren, ob Amazon den Gewährleistungshinweis tatsächlich zentral ausspielt und ob das GARAN-Label bei Produkten mit vollständigen Daten erscheint. Bis dahin sollten Händler ausgewählte Amazon- und eBay-Angebote per Screenshot sichern und offene Fälle mit Lieferantenangaben, ASIN-Rechten und Support-Tickets dokumentieren.