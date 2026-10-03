ChatGPT bringt virtuelle Anprobe in die Produktsuche

OpenAI ergänzt Shopping in ChatGPT um Try-on und Favoriten. Modehändler sollten Feed, Varianten, Bilder, Größenhinweise und Retourenlogik prüfen.

Laut OpenAI erscheint bei passenden Produktlistings für Kleidung und Accessoires ein „Try on“-Button. Nutzer können ein Selfie aufnehmen oder hochladen; ChatGPT Images erzeugt daraus eine Vorschau. Alternativ lässt sich ein Bild eines Kleidungsstücks oder Accessoires in den Chat laden, um zu fragen, wie es an der eigenen Person aussehen könnte. Referenzfotos werden für spätere Try-ons gespeichert und können in den Einstellungen geändert oder gelöscht werden. Produkte lassen sich außerdem in Favorites oder eigenen Ordnern der ChatGPT Library ablegen. Die Funktionen sind laut OpenAIs Shopping-Hinweisen in ChatGPT auf Mobilgeräten und im Web verfügbar.

Für Modehändler ist das mehr als ein zusätzlicher Kanal im E-Commerce . Ein Teil der Orientierung, der bislang auf Produktdetailseiten, in Größentabellen, Lookbooks oder Retourenhinweisen stattfand, verlagert sich in dieselbe Umgebung, in der Nutzer bereits Fragen stellen und Alternativen vergleichen. Belastbare Zahlen zu Nutzung, Conversion oder Retourenwirkung nennen weder OpenAI noch die von OnlineMarketing.de aufgegriffene Brancheneinordnung vom 2. Oktober. Die zentrale Frage lautet daher zunächst nicht, ob virtuelle Anprobe kurzfristig Umsatz hebt, sondern ob Produktdaten, Bilder und Größeninformationen im Chat verständlich, aktuell und glaubwürdig erscheinen.

OpenAI rückt ChatGPT im Modehandel näher an den Moment der Kaufentscheidung . In den Release Notes vom 1. Oktober 2026 kündigt das Unternehmen neue Shopping-Funktionen an: Nutzer können Kleidung und Accessoires virtuell anprobieren und Produkte als Favoriten speichern. Damit wird ChatGPT nicht nur zur Produktsuche, sondern stärker zu einer Beratungsoberfläche, in der Suche, Vergleich, visuelle Einschätzung und Merkliste zusammenlaufen.

Die Einschränkungen sind für Händler entscheidend: Try-on-Bilder können Produkt oder Aussehen abweichend darstellen und garantieren weder Passform noch Größe. OpenAI verweist Nutzer ausdrücklich auf Maße, Produktdetails und Rückgabebedingungen der Händler. Virtuelle Anprobe ersetzt damit keine Größenlogik. Sie erhöht vielmehr den Druck, Größenangaben, Materialinformationen, Variantenbilder, Lieferbarkeit und Retourenregeln konsistent zu pflegen.

Feed-Qualität wird zur Handelsaufgabe

OpenAI beschreibt Produktergebnisse als unabhängig ausgewählt und nicht als Anzeigen. Welche Artikel in einer Karussell-Ansicht erscheinen, hängt laut Unternehmen unter anderem von Suchanfrage, Gesprächskontext, strukturierten Metadaten von Erst- und Drittanbietern sowie weiteren Drittinhalten ab. Produktbeschreibungen, Labels, Review-Zusammenfassungen und Preise können vereinfacht, modellgeneriert oder von Drittanbietern übernommen sein; Preis- und Versandänderungen können verzögert sichtbar werden.

Für Händler wird Feed-Qualität damit zu einer operativen Aufgabe, nicht nur zu einer SEO- oder Marktplatzdisziplin. Zu prüfen sind vor allem Variante, Farbe, Größe, Hauptbild, Verfügbarkeit und Preis im eigenen System. Für Shopify-Händler sagt OpenAI, Produktdaten seien über den Shopify Catalog bereits in ChatGPT integriert. Händler mit direktem Produktfeed können sich laut OpenAI bewerben; das Onboarding ist derzeit aber nur für genehmigte Partner verfügbar.

In der Product-Feed-Dokumentation nennt OpenAI unter anderem Pflichtfelder wie stabile Artikel-ID, Titel, Beschreibung, Produkt-URL, Marke, Verkäufername, Bild-URL, Verfügbarkeit und Preis. Gerade im Modehandel ist wichtig, Varianten auf Ebene des tatsächlich kaufbaren Artikels zu modellieren, wenn sich Titel, URL, Beschreibung, Bild, Preis oder Verfügbarkeit unterscheiden.

Was Modehändler jetzt prüfen sollten

Die Funktion passt zur Entwicklung vom Suchassistenten hin zum Shopping-Assistenten auf Basis von Künstlicher Intelligenz. etailment hatte zuletzt bereits über die Kasse im Chat berichtet, etwa bei Shopify und KI-Agenten. Try-on setzt nun einen Schritt davor an: beim visuellen Vertrauen in ein Produkt. Gerade bei Mode und Accessoires kann dieser Schritt kaufentscheidend sein, doch die vorliegenden Quellen belegen noch nicht, welche Händler, Feeds oder Bildqualitäten in ChatGPT bevorzugt sichtbar werden.

Der Prüfplan bleibt deshalb nüchtern: Händler sollten erstens ihre Produktdaten gegen OpenAIs Feed-Logik und die Qualität im Shopify- oder PIM-System testen. Zweitens sollten sie Bildmaterial und Variantenpflege in den Kategorien priorisieren, in denen visuelle Passung besonders wichtig ist. Drittens müssen Rückgabe- und Größeninformationen so ausgespielt werden, dass sie auch außerhalb der eigenen Produktdetailseite verständlich bleiben.

Der nächste belastbare Schritt ist ein Praxischeck mit realen Mode-Listings: Welche Produkte erscheinen in ChatGPT, welche Bilder werden genutzt, welche Preise stimmen, und an welcher Stelle führt der Assistent Nutzer zurück zum Händler? Erst daraus lässt sich ableiten, ob Try-on im Chat für den Modehandel vor allem ein Beratungswerkzeug, ein neuer Sichtbarkeitsfaktor oder perspektivisch ein messbarer Hebel für Umsatz und Retouren wird.