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Amazon will bis 2029 fast neun von zehn US-Paketen selbst zustellen, berichtet Businessinsider.com unter Berufung auf ein internes Planungsdokument. Der Anteil des eigenen Netzes klettere von 86,3 Prozent in diesem Jahr auf 88,7 Prozent – schneller als in früheren Planungen. Das Eigenvolumen wachse auf 15,8 Mrd. Pakete. Fremde Zusteller verharrten bei rund zwei Mrd.: Der Anteil der Post USPS falle auf acht Prozent, der von UPS auf 1,4 Prozent.

Amazon baut eigenes Zustellnetz in den USA weiter aus Amazon will in den USA bis 2029 nahezu neun von zehn Paketen über das eigene Zustellnetz abwickeln. Das geht aus einem internen Planungsdokument hervor, über das Business Insider berichtet. Demnach soll der Anteil der eigenen Zustellung von 86,3 Prozent im Jahr 2027 auf 88,7 Prozent im Jahr 2029 steigen. Die neue Planung liegt über früheren Annahmen, die für 2027 noch 83,8 Prozent und für 2028 rund 85 Prozent vorsahen. Das prognostizierte Volumen zeigt, wie stark Amazon seine Rolle in der Logistik verändert hat. Das eigene Netzwerk soll 2027 rund 12,2 Milliarden US-Pakete bearbeiten und bis 2029 auf 15,8 Milliarden Pakete wachsen. Insgesamt rechnet das interne Dokument für den US-Markt mit einem Paketvolumen von etwa 14,1 Milliarden im Jahr 2027 und 17,8 Milliarden im Jahr 2029. Fast das gesamte erwartete Wachstum würde damit im eigenen System landen, während externe Zusteller zusammen bei ungefähr zwei Milliarden Sendungen verharren. Mehr Kontrolle über Geschwindigkeit und Zustellwege Amazon setzt dabei auf ein Netzwerk, das nicht ausschließlich aus eigenen Angestellten besteht. Einen großen Teil der letzten Meile übernehmen unabhängige Delivery Service Partner mit Amazon-gebrandeten Fahrzeugen sowie Flex-Auftragnehmer, die mit eigenen Autos ausliefern. Besonders stark wachsen soll laut Prognose das Sub-Same-Day-Netz, in dem Waren näher an Kundinnen und Kunden gelagert werden, um Lieferungen innerhalb weniger Stunden zu ermöglichen. Sein Anteil am eigenen Paketvolumen soll von 17,1 Prozent im Jahr 2027 auf 21,3 Prozent im Jahr 2029 steigen.

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Auch die Versorgung ländlicher Regionen spielt in den Planungen eine sichtbare Rolle. Das Rural Network soll etwas mehr als elf Prozent des First-Party-Volumens ausmachen. Amazon hat angekündigt, mehr als vier Milliarden US-Dollar zu investieren, um dieses Netz bis Ende 2026 zu verdreifachen. Parallel testet der Konzern laut früheren Berichten schnellere Lieferfenster über den ganzen Tag, prüft unter dem Projektnamen Kobe großflächige Standorte als Abholpunkte und lokale Zustellzentren und entwickelt mit Project Tetromino stärker automatisierte Lieferstationen. Klassische Paketdienste verlieren weiter an Gewicht Für traditionelle Zusteller zeichnet die Prognose einen schrumpfenden Anteil. Die US-Post USPS soll 2027 nur noch rund zehn Prozent der Amazon-Pakete übernehmen; in einer früheren Planung waren es etwa 13 Prozent. Bis 2029 fällt der Anteil laut Dokument auf acht Prozent. UPS käme dann auf 1,4 Prozent. Die Entwicklung folgt auf angespannte Verhandlungen zwischen Amazon und USPS über einen neuen Zustellvertrag, der im April unterzeichnet wurde. Amazon betont gegenüber Business Insider, interne Prognosen seien vorläufig und könnten erheblich überarbeitet werden. Sie seien nicht als endgültige Planung zu verstehen. Dennoch verdeutlichen die Zahlen, wie weit sich Amazon von seiner früheren Abhängigkeit von externen Paketdiensten entfernt hat. Der nächste Prüfpunkt bleibt, ob die vorläufige Planung Bestand hat: Bis 2029 sieht sie für USPS acht Prozent und für UPS 1,4 Prozent Anteil am US-Paketvolumen von Amazon vor.

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Redaktion Thomas Rehm Redakteur Thomas Rehm ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Der erfahrene Fachjournalist schrieb zuvor viele Jahre für Titel der dfv Mediengruppe, darunter das Konsumgüter- und Verpackungsportal packaging-360.com, und begleitet heute die Themen Handel, Konsumgüter und Digitalisierung. Alle Beiträge