Im Onlinehandel mit Mode verschiebt sich das Verhältnis von Inspiration, Beratung und Abschluss weiter. Ein von Businessoffashion.com zitierter ESW-Bericht zeigt: Kundinnen und Kunden entdecken Mode zunehmend über digitale Impulse, schließen den Kauf aber bevorzugt dort ab, wo sie mehr Kontrolle, Verlässlichkeit und Sicherheit erwarten. Für Anbieter rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, wie Vertrauen über die gesamte Customer Journey hinweg aufgebaut wird.

Mode bleibt online stark, doch der Abschluss wandert

Bekleidung bleibt laut Bericht die wichtigste Kategorie im digitalen Handel. 69 Prozent shoppen Mode online und bestätigen damit die hohe Relevanz des Kanals für Marken und Händler. Zugleich zeigt sich eine klare Trennung zwischen Entdeckung und Kauf: Social-Media-Impulse, Creator-Empfehlungen und digitale Beratung beeinflussen die Auswahl, ersetzen aber aus Sicht vieler Konsumenten nicht den vertrauenswürdigen Checkout.

Besonders deutlich wird diese Lücke beim Einfluss von Influencern. Sie prägen laut ESW die Entscheidungen von 62 Prozent der Befragten. Das bedeutet: Inhalte in sozialen Netzwerken setzen Trends, schaffen Aufmerksamkeit und lenken Nachfrage. Beim Bezahlen bleiben die Nutzer jedoch vorsichtig. Nur sechs Prozent vertrauen sozialen Netzwerken am Ende auch ihr Geld an. Für Social Commerce ergibt sich daraus ein Spannungsfeld: Die Plattformen sind starke Entdeckungsräume, aber noch keine selbstverständlich akzeptierten Orte für den finalen Kaufabschluss.