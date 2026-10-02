Mehr als drei Viertel von 9.689 Händlern bleiben in einem KI-Feed-Check unter 60 von 100 Punkten, zitiert Channelx.world eine Auswertung von Channable. Das Werkzeug prüfe, ob Produktfeeds die Attribute enthalten, die Googles AI Mode und Gemini auswerten können. Ein Wert unter 60 stehe für fehlende, lückenhafte oder widersprüchliche Angaben. Nicht einmal ein Prozent erreiche die 80-Punkte-Marke, wo die volle KI-Tauglichkeit erst beginne.

Eine Auswertung von Channable zeigt, wie groß der Abstand vieler Händler zu KI-gestützten Shopping-Oberflächen noch ist: Mehr als drei Viertel der geprüften 9.689 Unternehmen erreichen im neuen AI Readiness Audit weniger als 60 von 100 Punkten. Wie Channelx.world berichtet, deutet ein solcher Wert darauf hin, dass zentrale Produktinformationen fehlen, unvollständig sind oder widersprüchlich vorliegen. Weniger als ein Prozent der analysierten Händler kommt auf 80 Punkte oder mehr. Ab dieser Schwelle gelten Produktdaten laut Channable als vollständig für KI-Agenten optimiert.

Produktfeeds werden zum Maßstab für Sichtbarkeit

Das von Channable vorgestellte Audit prüft, ob Produktfeeds jene Attribute enthalten, die Googles AI Mode und Gemini für Shopping-Erlebnisse auswerten können. Die Attribute werden fortlaufend nach Googles Vorgaben gewichtet. Sobald neue Anforderungen oder Empfehlungen veröffentlicht werden, soll die Methodik angepasst werden. Geplant sind zudem Prüfungen zur Datenqualität und Genauigkeit. Damit rückt die Struktur des Produktkatalogs stärker in den Fokus: Im E-Commerce entscheidet sie zunehmend darüber, ob Systeme Produkte verstehen, vergleichen und in automatisierten Kaufprozessen berücksichtigen können.

Channable positioniert den AI Readiness Audit als ersten Baustein einer Reihe von Lösungen für Agentic Commerce. Neben der Prüfung wurden ein Lernbereich mit Erklärungen zu neuen Attributen sowie Vorlagen zur Korrektur fehlender Angaben angekündigt. Diese Fix Templates sollen es ermöglichen, fehlende Produktattribute direkt in der Plattform zu ergänzen. Dazu zählen auch KI-generierte Frage-Antwort-Paare und Popularitätsränge, die aus den Conversion-Daten des jeweiligen Händlers abgeleitet werden.

KI-Shopping erreicht den Massenmarkt

Der Start erfolgt vor dem Hintergrund neuer Produktdatenanforderungen von Google, weitere Änderungen sollen in den letzten Monaten 2026 folgen. Zugleich wächst die wirtschaftliche Bedeutung von KI als Vertriebskanal. Google berichtet, dass der AI Mode im ersten Jahr mehr als eine Milliarde monatlich aktive Nutzer erreicht hat. Die Zahl der Suchanfragen habe sich seit dem Start in jedem Quartal mehr als verdoppelt. Adobe Analytics meldete für die US-Retailbranche während der Holiday Season 2025 einen Anstieg KI-getriebener Zugriffe um 693 Prozent im Jahresvergleich; diese Zugriffe konvertierten besser als Kanäle wie Paid Search und E-Mail. Salesforce schätzt, dass KI rund 20 Prozent der weltweiten Online-Ausgaben im Weihnachtsgeschäft beeinflusst hat.

Für Händler verschiebt sich damit der Anspruch an Produktdaten deutlich. Was zuvor vor allem für Google-Shopping-Anzeigen optimiert wurde, muss 2026 auch für KI-Oberflächen maschinenlesbar, konsistent und vollständig sein. Channable-CTO Robert Kreuzer sieht im Audit eine datenbasierte Antwort auf die Frage vieler Händler, ob ihre Kataloge vorbereitet sind. Die Ergebnisse zeigen bislang einen klaren Handlungsbedarf: Unter ein Prozent der untersuchten Unternehmen erfüllt die Schwelle vollständiger KI-Optimierung. Audit, Lernbereich und Fix Templates stehen Channable-Kunden laut Ankündigung ab sofort zur Verfügung.