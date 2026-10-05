Eine neue BioCatch-Studie, über die Techradar.com berichtet, zeigt eine deutliche Verschiebung digitaler Betrugsversuche auf mobile Geräte. Demnach laufen 90 Prozent aller Scams inzwischen über das Smartphone. Der Grund liegt nahe: Mobile Banking-Apps ermöglichen schnelle Überweisungen, während Betrüger ihre Opfer mit psychologischem Druck, Vertrauenstaktiken und scheinbar plausiblen Geschichten zur Zahlung bewegen.

Besonders verbreitet ist der Kaufbetrug. Er macht laut der Studie ein Drittel aller Versuche aus und bleibt damit die häufigste Masche. Parallel nimmt der Bankbetrug stark zu: Innerhalb von zwölf Monaten stiegen entsprechende Versuche um 35 Prozent. Betrüger setzen dabei weniger auf technische Einbrüche in Konten als auf Manipulation der Kontoinhaber. Das Geld wird von den Opfern selbst überwiesen, weil die Zahlung im Moment der Freigabe als legitim erscheint.

Mobile Banking wird zum bevorzugten Angriffspunkt

BioCatch beschreibt Social-Engineering-Angriffe als anhaltend wirksam und zunehmend professionell. Laut Thomas Peacock, Director of Global Fraud Intelligence bei BioCatch, hat KI die Einstiegshürde für Täter gesenkt. Dadurch könnten überzeugendere Betrugsversuche in größerem Umfang entstehen. Banken reagieren darauf mit Verhaltensanalysen, die Hinweise auf Manipulation oder Zwang erkennen sollen, bevor eine Transaktion autorisiert wird.