Eine Untersuchung der Agentur Jellyfish zeigt, wie stark sich Shopping-Empfehlungen von ChatGPT, Googles AI Mode und Alexa for Shopping von Amazon unterscheiden. Wer allen Systemen dieselbe Kauffrage stellt, landet laut einem von Channelx.world zitierten Studienbefund virtuell vor drei verschiedenen Regalen. Für Marken verändert das die Grundlagen der Sichtbarkeit: Das bekannte digitale Regal eines Onlineshops wird durch ein dynamisches Auswahlfeld ersetzt, das je nach Assistent, Kategorie und Markt anders ausfällt.

Kein einheitliches KI-Regal

Jellyfish analysierte mit dem Tool Share of Model Produktempfehlungen über acht Kategorien hinweg, darunter Fashion, Sportswear, Herrenanzüge, Haushaltsgeräte und Möbel. Einbezogen wurden die USA, Großbritannien, Australien und Singapur sowie ChatGPT, Google AI Mode und Amazons Alexa for Shopping. Im Ergebnis entfielen über die betrachteten Kategorien hinweg rund 80 Prozent der KI-Produktempfehlungen auf ChatGPT, während Googles AI Mode bei etwa 20 Prozent lag. Die Spanne war erheblich: Bei Haushaltsgeräten reichte sie laut Studie bis zu 97 Prozent für ChatGPT gegenüber 3 Prozent für Google.

Die Studie beschreibt damit kein stabiles, einheitliches KI-Regal. Je nach System werden andere Händler, Marken und Produkte herangezogen. Bei Spielzeug griff Amazon fast ausschließlich auf den eigenen Shop zurück, empfahl aber Produkte von 177 Marken. ChatGPT bezog für dieselbe Anfrage 24 Händler ein, Googles AI Mode 37. Bei britischen Herrenanzügen berücksichtigte ChatGPT 30 Händler, Google hingegen nur vier. In US-Sportswear lag die Zahl der geprüften Händler bei ChatGPT bei 171, bei Google bei 126.