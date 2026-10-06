Statt als autonome Superhirne lohnen sich KI-Agenten vor allem beim Bürokram rund um Angebote, Aufträge und Rechnungen, zitiert T3n.de eine Telekom-Studie. Ideal seien Abläufe mit zwei bis vier Systemen und ebenso vielen Prozessschritten. Für Einzelaufgaben genüge klassische Automatisierung, komplette End-to-End-Prozesse ließen sich dagegen schwer standardisieren. Ein Agent könne etwa Kundenanfragen mit CRM- und Preisdaten zu einem Angebotsentwurf verdichten, Bestellungen mit der Warenwirtschaft abgleichen und Rechnungen prüfen, bevor sie in die Freigabe gehen.

Der wirtschaftlich interessante Bereich liegt laut Studie bei Abläufen mit zwei bis vier Systemen und ebenso vielen Prozessschritten. Für einzelne Aufgaben genügt häufig ein KI-Tool oder klassische Automatisierung . Vollständige End-to-End-Prozesse sind dagegen schwerer zu standardisieren, weil sie mehr Ausnahmen, Freigaben und Systemabhängigkeiten enthalten. Agentic AI wird damit vor allem dort relevant, wo Mitarbeitende bislang Informationen zwischen Anwendungen übertragen, Plausibilitäten prüfen oder Folgeaktionen auslösen.

Für die Studie wurden 123 KI-affine Entscheider*innen aus deutschen Unternehmen mit 50 bis 2.500 Mitarbeitenden befragt. Untersucht wurden 13 Anwendungsfälle für Agentic AI; die Stichprobe ist bewusst auf Unternehmen mit höherer KI-Affinität ausgerichtet und kein repräsentativer Querschnitt des Mittelstands. Priorisiert wurden unter anderem Auftrags- und Rechnungsverarbeitung, Angebotserstellung, E-Mail-Service, Einkauf und Beschaffung, Lead Research, telefonischer Service sowie IT-Support und Ticketbearbeitung.

KI -Agenten werden oft als autonome Superhirne beschrieben. Die praktisch relevanten Einsatzfelder liegen laut Telekom AI Agent-Studie 2026 jedoch deutlich näher am Alltag vieler Unternehmen: bei wiederkehrendem Bürokram rund um Angebote, Aufträge und Rechnungen . Auch T3n.de verweist auf diese Einordnung. Statt spektakulärer Komplettautomatisierung rücken Aufgaben in den Vordergrund, bei denen Daten aus mehreren Quellen zusammengeführt, geprüft und für den nächsten Schritt vorbereitet werden.

Vom Angebot bis zur Rechnung

Besonders anschaulich wird der Nutzen entlang der Prozesskette von der Kundenanfrage bis zur Rechnung. Ein Agent kann eine Anfrage strukturieren und CRM-, Produkt- sowie Preisdaten zu einem Angebotsentwurf verdichten. In der Auftragsverarbeitung lassen sich Bestellungen erfassen, mit der Warenwirtschaft abgleichen und für die weitere Bearbeitung vorbereiten. In der Rechnungsverarbeitung können Dokumente erkannt, geprüft und in definierte Freigabeprozesse überführt werden. Bei Abweichungen oder kritischen Entscheidungen bleibt der Mensch in der Prüfschleife.

Telekom MMS positioniert sich in diesem Umfeld als Partner für digitale Lösungen von der Strategie bis zum produktiven Betrieb. Im KI-Bereich verbindet das Unternehmen Beratung, Entwicklung und Integration mit sicheren und skalierbaren Betriebsmodellen. Dass systemübergreifende Workflows praktisch umsetzbar sind, zeigt die cec Ingenieurgesellschaft: Eine auf n8n basierende KI-Lösung automatisiert dort die Verarbeitung und Zuordnung von Fotodokumentationen aus Tiefbauprojekten und bindet bestehende Microsoft-Systeme ein.

Mehrwert entsteht im Prozess

Der Hebel liegt weniger im Agenten als Einzeltechnologie, sondern in sauber definierten Abläufen. Relevante Effekte sind kürzere Bearbeitungszeiten, weniger manuelle Übertragungen und weniger Fehlerquellen. Vor einem Einsatz sollte deshalb geklärt werden, wie häufig ein Vorgang anfällt, welcher Aufwand heute entsteht und anhand welcher Kennzahlen die Wirkung später gemessen wird. Der ROI-Kompass für KI im Mittelstand unterscheidet dafür die Wirkungsfelder Effizienz, Leistungsfähigkeit und Wachstum.

Damit ein Agent produktiv eingesetzt werden kann, müssen Daten, Systeme und Regeln zusammenspielen. Zu klären ist, worauf ein Agent zugreifen darf, welche Aktionen er selbst ausführt, wann eine Freigabe erforderlich ist und wie Aktivitäten sowie Kosten transparent bleiben. Die T-AI Agent Platform setzt hier an: Auf Basis von n8n verbindet sie Anwendungen, Datenquellen und Prozessschritte in Workflows und schafft Leitplanken für den produktiven Einsatz. Der nächste Prüfpunkt liegt damit bei den konkreten Prozessen mit zwei bis vier Schritten.