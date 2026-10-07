Die Ausgaben für KI in Deutschland steigen deutlich: 2026 sollen sie nach Angaben aus dem Bericht auf rund 28,7 Milliarden Euro klettern, berichtet Golem.de. Besonders stark wächst der Bereich generativer KI. Die entsprechenden Ausgaben sollen sich auf 11,5 Milliarden Euro verdoppeln. Für Unternehmen wird damit eine Technologie, die Produktivität und Automatisierung verspricht, zunehmend zu einem relevanten Kostenblock.

Sinkende Tokenpreise erhöhen die Nutzung

Der zentrale Kostentreiber liegt im Abrechnungsmodell vieler großer Sprachmodelle: Bezahlt wird nach Token, also nach den verarbeiteten Texteinheiten. Zwar sinken die Preise pro Token durch technologische Fortschritte. Gleichzeitig führt genau dieser Preisrückgang dazu, dass Unternehmen KI-Anwendungen breiter einsetzen und häufiger abrufen. Der Verbrauch wächst dadurch schneller, als die günstigeren Einzelpreise entlasten. Goldman Sachs erwartet bis 2030 einen 24-fachen Tokenverbrauch, unter anderem durch den Einsatz autonomer KI-Agenten.

Auch von Accenture befragte Führungskräfte rechnen trotz fallender Tokenpreise mit weiter steigenden Gesamtausgaben. Die Entwicklung zeigt, dass Kostendisziplin bei KI nicht allein über günstigere Modelle entsteht. Unternehmen müssen genauer steuern, welche Anfragen an welche Systeme gehen und wie häufig rechenintensive Modelle tatsächlich benötigt werden.