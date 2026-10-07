Ab Juli 2027 soll in Deutschland eine neue Steuer auf Kunststoff in Verpackungen gelten. Grundlage ist ein Entwurf für ein Kunststoffverpackungsteuergesetz, über den unter anderem Haendlerbund.de berichtet. Die Pläne von CDU/CSU und SPD beruhen auf einem Regierungsbeschluss vom Juli und befinden sich noch in der Abstimmung. Ziel ist es, den Verbrauch von Kunststoffverpackungen zu senken und zugleich Einnahmen für den Bundeshaushalt zu erzielen.

Was besteuert werden soll

Erfasst werden sollen Kunststoffverpackungen sowie Folien, Verschlüsse, Deckel und Kunststoffkapseln. Auch Verbundverpackungen fallen unter die Regelung, wenn ihr Kunststoffanteil mehr als fünf Prozent beträgt. Die Steuer entsteht laut Entwurf bei Herstellung, Einfuhr oder Verbringen der Verpackungen. Verpackungen aus recyceltem Kunststoff können auf Antrag steuerfrei bleiben. Privatpersonen, die betroffene Produkte weitergeben, sollen dagegen nicht steuerpflichtig sein.

Die Koalition geht zunächst von rund drei Millionen Tonnen steuerpflichtiger Verpackungen pro Jahr aus. Diese Menge soll perspektivisch sinken. Für 2027 rechnet der Bund mit 805 Millionen Euro zusätzlichen Einnahmen. Ab 2028 sollen es knapp 1,5 Milliarden Euro jährlich sein. Damit soll der deutsche Beitrag zur EU-Plastikabgabe gedeckt werden, die seit 2021 besteht und 80 Cent je Kilogramm nicht recycelter Kunststoffverpackungsabfälle beträgt.