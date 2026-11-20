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Kaufland verlangt in acht von 13 Kategorien die niedrigste Verkaufsgebühr, Otto in acht die höchste, zeigt ein Vergleich von Haendlerbund.de. Bei einer Silberkette für 129 Euro bleiben bei Kaufland 7,76 Euro mehr übrig als bei Otto. Dort kommen zudem 99,90 Euro Grundgebühr im Monat hinzu, bei der Konkurrenz rund 40 Euro. Trotzdem sei die Provision selten der größte Posten: Werbung schlage oft stärker zu Buche, ebenso Retouren. Für die Preiskalkulation lohne deshalb eine Rechnung je Artikel statt je Marktplatz.

Ein Vergleich von Haendlerbund.de zeigt deutliche Unterschiede bei den Verkaufsgebühren großer Online-Marktplätze. Kaufland verlangt in acht von 13 untersuchten Kategorien die niedrigste Verkaufsgebühr, Otto liegt in acht Kategorien am oberen Ende. Besonders sichtbar wird das an einer Silberkette für 129 Euro: Otto behält 27,80 Euro ein, Amazon 25,80 Euro, Ebay 21,09 Euro und Kaufland 20,64 Euro. Nach Mehrwertsteuer und Gebühren bleiben bei Kaufland 7,76 Euro mehr übrig als bei Otto – pro verkauftem Stück. Fixkosten verschieben die Kalkulation Zur Verkaufsprovision kommt die monatliche Grundgebühr. Otto berechnet 99,90 Euro, Amazon 39 Euro, Kaufland und Ebay jeweils 39,95 Euro. Bei 100 Verkäufen im Monat entfällt damit bei Otto rund 1 Euro auf jeden Verkauf, bei den anderen Plattformen etwa 40 Cent. Für Anbieter mit geringen Stückzahlen können diese Fixkosten stärker ins Gewicht fallen als einzelne Prozentpunkte bei der Provision. Die Tabellen liefern damit eine Orientierung, ersetzen aber keine Artikelrechnung. Die Rangfolge der Plattformen ist zudem je nach Kategorie unterschiedlich. Bei Küchenkleingeräten berechnet Ebay 7 Prozent: Von einem Toaster für 79,99 Euro gehen dort 6,05 Euro ab, bei Otto und Amazon jeweils 12 Euro. Bei Fernsehern liegen alle vier Marktplätze mit 7 Prozent nahezu gleichauf. Bei einer Gesichtscreme für 19,99 Euro ist Otto mit 2,15 Euro am günstigsten, weil dort nach Preisstufen abgerechnet wird.

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Provision ist selten der größte Kostenblock Je nach Kategorie liegen zwischen günstigstem und teuerstem Marktplatz 0 bis 8 Prozentpunkte, meist 2 bis 6. Das ist spürbar, doch andere Faktoren bewegen die Marge häufig stärker. Besonders Werbung kann den Gewinn schnell aufzehren. Ein Artikel für 39,99 Euro, der vor Werbung 12,01 Euro Gewinn bringt, verliert diesen Spielraum vollständig, wenn die Werbekosten 30 Prozent des Umsatzes erreichen. Soll danach noch eine Marge von 15 Prozent bleiben, darf die Werbung höchstens 15 Prozent des Umsatzes kosten. Auch Retouren verändern die Rechnung. Rückversand, Prüfung im Lager und unverkäufliche Ware können sich bereits bei einer Retourenquote von 9 Prozent auf knapp 1 Euro je verkauftem Artikel summieren. Bei sperriger Ware steigt der Betrag entsprechend schneller. Hinzu kommt die Reichweite der Plattform: Eine niedrige Provision nützt wenig, wenn ein Produkt dort kaum gefunden und verkauft wird. Artikelgenau rechnen für 2027 Für die Preiskalkulation empfiehlt sich eine feste Reihenfolge je Artikel und Marktplatz: Vom Verkaufspreis gehen Mehrwertsteuer, Provision auf Preis und Versand, anteilige Grundgebühr, Einkaufspreis, eigener Versand, Werbekosten und Retourenkosten ab. Übrig bleibt der Deckungsbeitrag. Solche Rechnungen zeigen, ob ein Produkt auf einer Plattform profitabel ist und wie viel Spielraum für Preis, Budget und Sortiment bleibt. Die Auswertung macht deutlich: Ein hochpreisiger Artikel kann trotz höherer Otto-Provision rentabel sein, während ein günstiger Kleinartikel auf Kaufland trotz niedriger Gebühr Verlust bringt. Für Händler wird daher die Rechnung je Artikel zur belastbareren Grundlage als der reine Blick auf Gebührentabellen. Der vollständige Gebührenvergleich umfasst vier Marktplätze und 13 Kategorien; für die Preisplanung 2027 bleibt der offene Prüfpunkt der konkrete Deckungsbeitrag pro Artikel.

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