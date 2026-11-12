Thailand verschärft die Regeln für grenzüberschreitende Online-Bestellungen. Das Kabinett hat Einfuhrzölle von bis zu 30 Prozent auf Waren gebilligt, die über ausländische E-Commerce-Plattformen gekauft und per Expresskurier oder internationaler Post ins Land geliefert werden. Finanzminister Ekniti Nitithanprapas begründet den Schritt mit einem Wettbewerbsnachteil für lokale Anbieter: Während heimische Betriebe Steuern zahlen, Löhne tragen und gesetzliche Vorgaben sowie Produktstandards erfüllen müssen, gelangen günstige Importwaren aus dem Netz vergleichsweise einfach zu thailändischen Kunden.

Schutz für lokale Anbieter und Produktstandards

Nach Darstellung der Regierung soll die Maßnahme kleinen Unternehmen in Thailand eine fairere Ausgangsposition verschaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Vorwurf ungleicher Belastungen. Der stationäre und lokale digitale Handel müsse Kosten schultern, die bei vielen Auslandsbestellungen nicht in gleicher Weise sichtbar würden. Besonders kritisch sieht die Regierung Waren, deren Qualität oder Sicherheit unklar ist und für die kein in Thailand ansässiges Unternehmen Verantwortung übernimmt.

Die Behörden verweisen auf die schnelle Entwicklung des Onlinehandels. Verbraucher erhielten durch internationale Plattformen bequemen Zugang zu preisgünstigen Produkten, zugleich steige das Risiko, dass minderwertige oder unsichere Waren in den Markt gelangen. Die neuen Zölle sollen deshalb vor allem solche Einfuhren unattraktiver machen, bei denen die Einhaltung von Produktstandards nicht durch ein lokales Unternehmen abgesichert ist. Damit rückt neben Wettbewerb auch Verbraucherschutz in den Fokus.