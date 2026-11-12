Thailands Kabinett hat Einfuhrzölle von bis zu 30 Prozent auf Waren ausländischer E-Commerce-Plattformen gebilligt, berichtet Thestar.com.my. Finanzminister Ekniti Nitithanprapas begründe den Schritt mit ungleichen Lasten: Der heimische Handel zahle Steuern und Löhne und müsse Gesetze und Produktstandards einhalten, während billige und unsichere Ware aus dem Netz bequem ins Land ströme. Ausbremsen wolle die Regierung vor allem Einfuhren, für deren Sicherheit kein Unternehmen in Thailand geradestehe.
Thailand verschärft die Regeln für grenzüberschreitende Online-Bestellungen. Das Kabinett hat Einfuhrzölle von bis zu 30 Prozent auf Waren gebilligt, die über ausländische E-Commerce-Plattformen gekauft und per Expresskurier oder internationaler Post ins Land geliefert werden. Finanzminister Ekniti Nitithanprapas begründet den Schritt mit einem Wettbewerbsnachteil für lokale Anbieter: Während heimische Betriebe Steuern zahlen, Löhne tragen und gesetzliche Vorgaben sowie Produktstandards erfüllen müssen, gelangen günstige Importwaren aus dem Netz vergleichsweise einfach zu thailändischen Kunden.
Schutz für lokale Anbieter und Produktstandards
Nach Darstellung der Regierung soll die Maßnahme kleinen Unternehmen in Thailand eine fairere Ausgangsposition verschaffen. Im Mittelpunkt steht dabei der Vorwurf ungleicher Belastungen. Der stationäre und lokale digitale Handel müsse Kosten schultern, die bei vielen Auslandsbestellungen nicht in gleicher Weise sichtbar würden. Besonders kritisch sieht die Regierung Waren, deren Qualität oder Sicherheit unklar ist und für die kein in Thailand ansässiges Unternehmen Verantwortung übernimmt.
Die Behörden verweisen auf die schnelle Entwicklung des Onlinehandels. Verbraucher erhielten durch internationale Plattformen bequemen Zugang zu preisgünstigen Produkten, zugleich steige das Risiko, dass minderwertige oder unsichere Waren in den Markt gelangen. Die neuen Zölle sollen deshalb vor allem solche Einfuhren unattraktiver machen, bei denen die Einhaltung von Produktstandards nicht durch ein lokales Unternehmen abgesichert ist. Damit rückt neben Wettbewerb auch Verbraucherschutz in den Fokus.
Regeln sollen Onlinehandel nicht blockieren
Ekniti betont, die Regierung wolle den digitalen Handel nicht unterbinden und auch die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher nicht beschränken. Vielmehr gehe es darum, Steuer- und Handelsregeln an eine veränderte Wirtschaft anzupassen. Die Maßnahme richtet sich demnach nicht pauschal gegen Onlinekäufe aus dem Ausland, sondern gegen ein Marktumfeld, in dem niedrige Preise mit offenen Fragen bei Abgaben, Standards und Verantwortlichkeit verbunden sein können.
Für internationale Plattformen, Händler und Dienstleister im grenzüberschreitenden Versand bedeutet der Beschluss, dass Lieferungen nach Thailand künftig stärker unter Kosten- und Compliance-Gesichtspunkten geprüft werden dürften. Aus Kundensicht könnten sich bestimmte Direktimporte verteuern, wenn die Abgaben auf betroffene Waren angewendet werden. Aus Sicht der Regierung ist dies Teil einer breiteren Anpassung an den wachsenden digitalen Handel und an die Belastungen lokaler Anbieter.
Der Beschluss markiert damit einen politischen Eingriff in ein Marktsegment, das stark von günstigen Importen, schnellen Lieferwegen und Plattformstrukturen geprägt ist. Laut Bericht wurde die Regelung vom Kabinett gebilligt; ein konkreter Starttermin oder weitere Umsetzungsdetails werden in den vorliegenden Angaben nicht genannt. Fest steht der geplante Zollrahmen von bis zu 30 Prozent.