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Chinesische Unternehmen halten trotz steigender Kosten an Deutschland fest, zitiert Tagesspiegel.de eine Umfrage der Chinesischen Handelskammer. Fast jede dritte Firma plane höhere Investitionen, die Mehrheit bleibe beim bisherigen Niveau. Für 83 Prozent seien Arbeitskosten und Arbeitsrecht ein Hemmnis; für gut die Hälfte sei es Energie. Trotzdem plane gut jede vierte Firma Investitionen in eine Produktion hierzulande. Deutschland liege damit vor Polen, Spanien und Ungarn.

Chinesische Firmen halten trotz wachsender Standortkritik an Deutschland fest. Wie Tagesspiegel.de unter Berufung auf dpa berichtet, zeigt eine Umfrage der Chinesischen Handelskammer in Deutschland und KPMG: 30 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Investitionen hierzulande ausweiten. Weitere 63 Prozent planen, ihr bisheriges Niveau zu halten. Hohe Kosten belasten die Standortbewertung Die Investitionsbereitschaft steht unter spürbarem Kostendruck. 83 Prozent nennen Arbeitskosten und deutsches Arbeitsrecht als Hemmnis. Das sind zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. 65 Prozent der Befragten kritisieren komplizierte bürokratische Regeln. Besonders stark hat sich die Wahrnehmung bei Energie verändert: 49 Prozent sehen Energiepreise und Energieversorgung inzwischen als Hindernis. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 25 Prozent. Gleichzeitig bleibt Deutschland für chinesische Unternehmen ein zentraler europäischer Standort. 27 Prozent planen in den kommenden fünf Jahren Investitionen in eine Produktion in Deutschland. Im Vorjahr waren es 21 Prozent. Damit liegt Deutschland in der Befragung vor Polen, Spanien und Ungarn. Als besonders interessant gelten Batteriespeichersysteme, Infrastruktur sowie Industrie- und Serviceroboter.

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Deutschland bleibt Drehscheibe für Europa Auch für das Europageschäft hat der Standort weiter Gewicht. 57 Prozent nutzen ihre deutsche Gesellschaft als europäische Zentrale, nach 51 Prozent im Vorjahr. KPMG-Bereichsvorstand Andreas Glunz verweist zugleich auf Reformbedarf: Deutschland müsse seine Rahmenbedingungen verbessern, um für chinesische Investoren wirtschaftlich relevant zu bleiben. Die Geschäftserwartungen fallen etwas vorsichtiger aus. 40 Prozent der befragten Firmen rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen. Das sind drei Prozentpunkte weniger als in der vorherigen Befragung. 43 Prozent wollen ihre Beschäftigtenzahl erhöhen, zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Handelspolitisches Umfeld bleibt angespannt Die Ergebnisse stehen vor dem Hintergrund zunehmender Handelsspannungen zwischen der EU und China. Brüssel wirft Peking unter anderem Wettbewerbsverzerrungen durch staatliche Subventionen vor. Zugleich hat sich das Handelsungleichgewicht zuletzt wieder vergrößert: Die EU importiert inzwischen deutlich mehr Waren aus China, als sie dorthin exportiert. Für die Erhebung wurden 114 chinesische Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in Deutschland befragt. Der Befragungszeitraum lag zwischen Mitte August und Anfang September.

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